В минувшем трёхмесячном отчётном периоде выручка NVIDIA от реализации игровых решений достигла рекордных $3,22 млрд. Серверная выручка тоже была рекордной, но она ограничилась суммой не более $2,94 млрд. Очевидно, что оба значения очень близки, и представители руководства компании, как отмечает Seeking Alpha, на квартальной отчётной конференции заявили, что в текущем квартале серверный сегмент может обогнать игровой в показателях выручки как в процентном выражении, так и по абсолютной сумме.
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Для NVIDIA это будет знаковый момент, поскольку до сих пор основную часть выручки компании формировали игровые компоненты. Теперь руководство NVIDIA делает серьёзные ставки на Omniverse – экосистему для создания метавселенной, в которой у людей и устройств будут существовать цифровые двойники, используемые для отладки взаимодействия в виртуальной среде. Этой теме была посвящена существенная часть выступления основателя NVIDIA на квартальном мероприятии.