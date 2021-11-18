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Новости Hardware Алексей Сычёв
Уже в этом квартале NVIDIA начнёт получать больше денег в серверном сегменте, чем в игровом
И от Omniverse не спрятаться, не скрыться.
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В минувшем трёхмесячном отчётном периоде выручка NVIDIA от реализации игровых решений достигла рекордных $3,22 млрд. Серверная выручка тоже была рекордной, но она ограничилась суммой не более $2,94 млрд. Очевидно, что оба значения очень близки, и представители руководства компании, как отмечает Seeking Alpha, на квартальной отчётной конференции заявили, что в текущем квартале серверный сегмент может обогнать игровой в показателях выручки как в процентном выражении, так и по абсолютной сумме.

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Источник изображения: NVIDIA

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Для NVIDIA это будет знаковый момент, поскольку до сих пор основную часть выручки компании формировали игровые компоненты. Теперь руководство NVIDIA делает серьёзные ставки на Omniverse – экосистему для создания метавселенной, в которой у людей и устройств будут существовать цифровые двойники, используемые для отладки взаимодействия в виртуальной среде. Этой теме была посвящена существенная часть выступления основателя NVIDIA на квартальном мероприятии.

#nvidia #аналитика #финансы #видеокарты
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