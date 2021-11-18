Стенограмма квартальной отчётной конференции NVIDIA на страницах сайта Seeking Alpha появилась несколько позже, чем обычно, но ожидание в данном случае не было вознаграждено какими-либо сенсационными заявлениями представителей компании. Основатель с подачи аналитиков много говорил об инициативе Omniverse, направленной на развитие экосистемы метавселенной, лишь финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) порадовала сухими выдержками из статистики.
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По её словам, сейчас к семейству GeForce RTX, поддерживающему ускорение трассировки лучей на аппаратном уровне, относится почти четверть эксплуатируемых видеокарт марки NVIDIA. Помимо Ampere, надо понимать, в эту статистику попадает и семейство Turing. Ещё не так давно речь шла примерно о пятнадцати процентах пользовательской базы, так что можно говорить об определённом прогрессе в темпах экспансии графических решений класса RTX.