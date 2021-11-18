Почти все поставляемые графические процессоры Ampere имели защиту от майнинга.

В календаре NVIDIA недавно завершился третий квартал 2022 фискального года, этому событию был посвящён ряд материалов на официальном сайте, а сопутствующие комментарии руководства неизбежно послужат основой для отдельных новостей. Пока же стоит отметить, что совокупная выручка компании последовательно выросла на 9% до $7,1 млрд, а в годовом сравнении увеличилась в полтора раза.

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Источник изображения: NVIDIA

Для компании подобный размер выручки оказался рекордным. Отдельные исторические максимумы были обновлены на серверном направлении, где выручка выросла на 55% до $2,94 млрд, а также в игровом сегменте, где она выросла на 42% до $3,22 млрд. Операционные расходы выросли на четверть до $1,96 млрд, но операционная прибыль в итоге выросла почти в два раза до $2,67 млрд. Чистая прибыли выросла на 84% до $2,46 млрд.

В общей сложности, реализация графических решений принесла NVIDIA в минувшем квартале более $4 млрд, а вычислительные компоненты и телекоммуникационные решения обеспечили оставшиеся $3 млрд. Сильнее всего был выражен рост на направлении профессиональных графических решений, где выручка увеличилась в годовом сравнении на 144%, но в абсолютном выражении сумма не превысила $577 млн. Автомобильный сегмент хоть и растёт неуклонно, погоды в общей выручке со своими $135 млн пока не делает. Текущий квартал NVIDIA рассчитывает завершить с выручкой в размере $7,4 млрд. После закрытия торгов курс акций компании успел вырасти на пять процентов. Кстати, от идеи покупки Arm компания не отказывается, как дала понять на квартальном мероприятии финансовый директор NVIDIA.

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Между прочим, в письменных комментариях к квартальному отчёту Колетт Кресс (Colette Kress) подчеркнула, что почти все поставляемые на рынок настольные графические процессоры семейства Ampere сейчас относятся к версиям LHR, имеющим защиту от майнинга. В то же время, рост выручки на серверном направлении на 55% был обеспечен преимущественно графическими процессорами Ampere, применяемыми для ускорения вычислений. Специализированные карты для майнеров серии CMP обеспечили лишь $105 млн выручки в минувшем квартале. В последовательном сравнении выручка в сегменте OEM снизилась на 43% до $234 млн именно за счёт снижения спроса на подобные изделия. Финансовый директор в очередной раз призналась, что у компании нет внятных способов оценки влияния криптовалютного фактора на спрос.