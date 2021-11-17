Его существование подтверждается двумя независимыми источниками.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ресурс VideoCardz подтвердил существование профессионального графического адаптера RTX A4500 по информации сразу из двух официальных источников. Во-первых, это графическое решение засветилось в базе данных ЕЭК без каких-либо отсылок к возможным характеристикам.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Во-вторых, вышедшая на прошлой неделе бета-версия AIDA64 Extreme тоже предложила поддержку NVIDIA RTX A4500, причём с упоминанием графического процессора, лежащего в основе – GA102GL. Всё это позволяет предположить, что RTX A4500 станет более доступной альтернативой уже существующей RTX A5000. Скорее всего, уменьшится количество активных ядер CUDA и объём памяти. У RTX A5000, напомним, эти параметры достигают 8192 штук и 24 Гбайт соответственно.