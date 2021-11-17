Как бы долго ни длилась пандемия, корпоративные парки надо обновлять.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ожидания тайваньских контрактных производителей оборудования на четвёртый квартал публикует издание DigiTimes. По данным источника, местные компании по итогам текущего квартала либо столкнутся со стабилизацией выручки на уровне предыдущего квартала, либо незначительно её увеличат в последовательном сравнении.

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Источник изображения: DigiTimes

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При этом на направлении ноутбуков для корпоративных клиентов и в серверном сегменте темпы роста выручки окажутся выше, поскольку деловой мир пусть и с переменным успехом, но возвращается к привычной жизни после пандемии. Спрос на новые ноутбуки одновременно подстёгивается и выходом операционной системы Windows 11.