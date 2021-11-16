По информации ресурса The Elec, компания Samsung Electronics почти половину своих мобильных новинок намеревается оснащать процессорами американской марки Qualcomm. Из 64 запланированных к анонсу смартфонов и планшетов Samsung процессорами Qualcomm будет комплектоваться 31 модель.
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Флагманский смартфон Galaxy S22 продемонстрирует традиционную двойственность комплектации, в зависимости от рынка сбыта оснащаясь процессорами Qualcomm Snapdragon 898 или Samsung Exynos 2200. Существенного прогресса удастся достичь на фоне ниве сотрудничества с AMD, поскольку разработанная ею графика пропишется в 20 моделях мобильных устройств Samsung.
Процессорами MediaTek будут оснащаться 14 моделей устройств Samsung, а три новинки корейской марки примерят процессоры UNISOC. Смартфонам Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 достанется процессор Qualcomm Snapdragon 898. В семействах Galaxy M33, A33, A13 и A53 компания Samsung будет использовать собственные процессоры, в семействах A32, M32, A02 и A03 предпочтёт применять процессоры MediaTek. Планшетам Galaxy Tab S8, S8 Ultra и S8 Plus достанется процессор Exynos 2200. На распределение процессоров по моделям может оказать и ситуация с доступностью компонентов, которая в следующем году продолжит оставаться сложной.