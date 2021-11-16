Отныне – только гибридная архитектура.

Немецкий ресурс 3DCenter регулярно демонстрирует склонность к анализу и систематизации имеющейся неофициальной информации о планах производителей компонентов, поэтому периодически на его страницах появляются содержательные таблицы. Так произошло и в случае с процессорными планами Intel в потребительском сегменте на ближайшие несколько лет.

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Источник изображения: 3DCenter

Процессоры Meteor Lake, например, появятся ориентировочно в первой половине 2023 года, будут выпускаться в исполнении LGA 1700 с использованием так называемого техпроцесса Intel 4, который ранее именовался 7-нм. Архитектурно по сравнению с предшественниками продвинутся только производительные ядра серии P, тогда как экономичные сохранят приверженность архитектуре Gracemont. Зато встроенная графика будет усовершенствована до версии Gen 12.7.

Процессорам Arrow Lake, которые могут появиться в 2023 или 2024 году, слухи приписывают не только сочетание 8 производительных ядер Lion Cove с 32 экономичными ядрами Skymont, но и 3-нм технологию изготовления в исполнении TSMC. По крайней мере, один из кристаллов для этих процессоров Intel своими силами производить не будет.

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Лишь преемники в лице Lunar Lake в 2024 или 2025 году переедут на конвейер Intel, предлагая условный аналог 3-нм техпроцесса TSMC. По всей видимости, они получат графику поколения Gen 13, но сохранят прежнее сочетание архитектур. Наконец, к середине десятилетия Intel выпустит по собственной технологии 20A процессоры семейства Nova Lake, которые предложат новое сочетание архитектур – Panther Cove плюс Darkmont. Будут ли они поддерживать исключительно DDR5, пока прогнозировать сложно. Не определена и конфигурация вычислительных ядер, что справедливо и для Lunar Lake.