Прадедушка всех современных процессоров вышел полвека назад.

Корпорация Intel на этой неделе решила напомнить, что в ноябре 1971 года, ровно пятьдесят лет назад, на рынок вышел первый микропроцессор этой марки – модель 4004. Она создавалась по заказу одного из японских производителей настольных калькуляторов, Intel попутно создала для клиента ещё три чипа для использования внутри вычислительного устройства данного класса, хотя заказчик изначально рассчитывал, что необходимые функциональные возможности придётся реализовать силами не менее двенадцати чипов.

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Источник изображения: Intel

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По своей производительности процессор Intel 4004 мог поспорить с созданной в 1946 году вычислительной машиной, занимавшей целую комнату. Четырёхбитный процессор 4004 выпускался по 10-мкм техпроцессу и содержал 2250 транзисторов. Он поддерживал набор из 46 команд и работал на частоте от 500 до 740 кГц. Производство чипов этой серии продолжалось до 1981 года.