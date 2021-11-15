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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel отмечает пятидесятилетие процессора 4004
Прадедушка всех современных процессоров вышел полвека назад.
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Корпорация Intel на этой неделе решила напомнить, что в ноябре 1971 года, ровно пятьдесят лет назад, на рынок вышел первый микропроцессор этой марки – модель 4004. Она создавалась по заказу одного из японских производителей настольных калькуляторов, Intel попутно создала для клиента ещё три чипа для использования внутри вычислительного устройства данного класса, хотя заказчик изначально рассчитывал, что необходимые функциональные возможности придётся реализовать силами не менее двенадцати чипов.

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Источник изображения: Intel

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По своей производительности процессор Intel 4004 мог поспорить с созданной в 1946 году вычислительной машиной, занимавшей целую комнату. Четырёхбитный процессор 4004 выпускался по 10-мкм техпроцессу и содержал 2250 транзисторов. Он поддерживал набор из 46 команд и работал на частоте от 500 до 740 кГц. Производство чипов этой серии продолжалось до 1981 года.

#intel #процессоры
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wwr222
13:19
Ой,хорош уже про склейку на Моменте рассказывать...Эта та же "история",что и "3,5+0,5Гб",не стоит выеденного яйца. А вот автор облажался,но смог в конспирологию на сей раз,печально...
Последствия совместных усилий Intel и Microsoft по внедрению HPET спустя 16 лет
Spambomber
13:16
Только катапульта, только хардкор! Помнится мне, был вполне годный экземплярчик такой стреляги на майдауне-2014. Супер-пупер технология же, надо юзать.
Космический стартап предлагает выводить спутники на орбиту при помощи гигантской центрифуги
vigo
13:15
Скорее всего так и есть.
Процессору AMD Ryzen Threadripper 3990X хватило водоблока и частоты 4 ГГц, чтобы занять третье место в HWBot x265 4K
swr5
13:14
Для построения настольных игровых систем в условиях дифицита видеокарт нужны не ноутбуки, а десктоп процессоры со нормальной встройкой.
Intel Core i7-12800H оказался на 25% быстрее AMD Ryzen 7 5800H в однопотоке Geekbench
Vito Vago
13:11
Из рогатки проще!
Космический стартап предлагает выводить спутники на орбиту при помощи гигантской центрифуги
Kochito
13:11
Никому не впился этот ваш гикбенщ.
Intel Core i7-12800H оказался на 25% быстрее AMD Ryzen 7 5800H в однопотоке Geekbench
shanghai100500
13:10
все что нужно знать о дутых пузырях. и это физически существующий завод и не один. а не какая то там ссаная шибаину или биток.
Илон Маск продал акции Tesla на $7 млрд, что привело к снижению стоимости компании на 20%
Vladimir Kamyshnikov
13:10
В начальном комментарии это вариант №3
Глава NVIDIA уверен, что в 2022 году дефицит GPU будет препятствовать снижению цен на видеокарты
Listoman
13:09
Не, там 2.0 а-ка банковский вклад, никакой больше добычи, хотя чего там Виталику взбредёт в голову никто не знает)
Глава NVIDIA уверен, что в 2022 году дефицит GPU будет препятствовать снижению цен на видеокарты
xenomorph1024
13:08
ну если этот нортон kmsoffline обнаружил, значит он и есть шляпа, как и все другие крупные и платные антивири, работающие в угоду копирасам и трущим краки и кейгены..
Нужен ли антивирус в 2022 году, если ты осторожен в интернете
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