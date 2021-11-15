Процессору Alder Lake для этого хватило активности семи ядер и семи потоков.

Появление на рынке процессоров Intel семейства Alder Lake ожидаемо вызвало всплеск интереса к тестовым дисциплинам, которые могли выиграть от использования более новых центральных процессоров в сочетании с уже существующими на рынке видеокартами. Выступающему под флагом Швеции энтузиасту с псевдонимом Rauf удалось обновить при помощи этого нехитрого рецепта абсолютный мировой рекорд 3DMark03.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Видеокарта GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) для этого была разогнана до 2820/22208 МГц при помощи жидкого азота, а центральный процессор Intel Core i9-12900K с использованием аналогичного способа охлаждения достиг частоты 7126 МГц при активности семи ядер и семи потоков. Такого сочетания хватило, чтобы набрать 460 260 баллов в 3DMark03 и показать лучший результат в абсолютном зачёте.