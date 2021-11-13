По мере приближения даты публикации квартального отчёта NVIDIA всё большее количество аналитиков считает своим долгом высказаться на соответствующие темы и скорректировать прогноз по динамике курса акций компании. Эксперты Wedbush, например, не совсем обычным образом сочетают снижение рейтинга до нейтрального с одновременным повышением прогноза по курсовой стоимости до $300. Надо сказать, что акции компании уже сейчас торгуются возле этой отметки, и представители Wedbush считают, что все ближайшие успехи NVIDIA уже учтены в текущих котировках.
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Минувший квартал NVIDIA, по их мнению, завершила более успешно, чем ожидали инвесторами. Фактически, сейчас в пользу компании выступают все основные рыночные факторы, если не считать дефицит компонентов. Высокий спрос на последние должен был обеспечить NVIDIA достойную динамику финансовых показателей в отчётном периоде. Экспансия бизнеса в сфере создания метавселенной и автомобильных систем автопилота наверняка позволит NVIDIA улучшить собственный прогноз по охвату рынка и увеличению выручки в будущих периодах.