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Новости Hardware Алексей Сычёв
С первого квартала UMC поднимет цены на свои услуги ещё на 10%
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Наибольший общественный резонанс с начала осени имело заявление неофициальных источников о намерениях TSMC с первого октября поднять цены на свои услуги на величину до 20% для отдельных клиентов, но представители компании данную информацию никак комментировать не стали, сославшись лишь на необходимость «коррекции цен» и выстраивания стратегических долгосрочных взаимоотношений со своими клиентами.

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Сегодня сайт DigiTimes сообщил, что второй по величине тайваньский контрактный производитель чипов, компания UMC, намеревается в первого квартала следующего года поднять цены на 10%.

Источник изображения: DigiTimes

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Это уже не первый шаг со стороны UMC, ранее она предпринимала аналогичные меры почти ежеквартально с начала пандемии. В отличие от TSMC, которая сосредоточена на передовых техпроцессах, значительную часть выручки UMC формируют зрелые техпроцессы. Именно они больше всего востребованы в условиях дефицита, поэтому закономерно, что UMC использует момент для извлечения выгоды – тем более, что на возможное расширение производственных мощностей компании потребуются дополнительные средства.

#финансы #полупроводники #tsmc #umc #тайвань
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