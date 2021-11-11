Недавние откровения руководства AMD по поводу перспектив появления 96-ядерных процессоров EPYC с архитектурой Zen 4 позволили напомнить общественности, кто сейчас задаёт тенденции в отрасли по темпам увеличения количества ядер. Владельцы настольных систем уже давно имеют возможность работать как с 32-, так и с 64-ядерными процессорами семейства Ryzen Threadripper, и американский энтузиаст Forks воспользовался моделью Ryzen Threadripper 3970X для обновления рекорда y-cruncher Pi-1b среди процессоров с 32 ядрами.
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Частота процессора была повышена до 4400 МГц при помощи водоблока, при этом 32 ядра и 64 потока сохраняли активность. Всё это благоприятно сказалось на эффективности данного процессора в указанном тесте, поскольку количество доступных потоков имеет решающее значение.
Тест был пройден за 12,906 секунды, что помещает его на десятое место в общем зачёте, что не так уж плохо для выборки из 914 записей. Как уже отмечалось, при этом среди процессоров с 32 ядрами было занято первое место, как и в модельном зачёте.