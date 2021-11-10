Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware mpanasovsky
Tronsmart запускает супер-распродажу на AliExpress со скидками до 58%
анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Компания Tronsmart принимает участие в распродаже 11.11 на AliExpress. Производитель доступной аудиопродукции подготовил не только массу скидок, но и очередную новинку – полностью беспроводные наушники под названием Tronsmart Onyx Prime.



Модель оборудована мощным динамическим излучателем и сбалансированным арматурным драйвером, что обеспечивает качественный детализированный звук с частотным диапазоном от 10 Гц до 25 кГц. Новинка отличается хорошим сочетанием низких, средних и высоких частот. Время автономной работы достигает 40 часов с учётом подзарядки от кейса. Также отметим чип Qualcomm и поддержку Qualcomm aptX Adaptive.

В официальном магазине Tronsmart на AliExpress уже можно купить TWS-наушники Tronsmart Onyx Prime. Рекомендованная производителем цена аксессуара составила 70 долларов. Но на распродаже 11.11 он будет доступен со скидкой 37%, то есть лишь за 44 доллара. Специальное предложение действует только 11 и 12 ноября 2021 года.



Теперь перейдём к другим товарам компании. Первый – Tronsmart Apollo Air. Это самые продаваемые гибридные наушники 2021 года доступны со скидкой 47%. Их можно купить менее чем за 45 долларов с учётом скидки 47%. После распродажи цена поднимется до прежних 84 долларов.

Tronsmart Apollo Air снижают уровень шума до 35 дБ. Активное шумоподавление имеет так называемый «прозрачный режим», когда пользователь слышит и музыку, и внешние шумы. Это идеально подходит для езды на велосипеде и бега, позволяя оставаться в безопасности. Наушники поддерживают кодек Qualcomm aptX и могут проработать до 20 часов с учётом кейса.



Ещё одна модель, доступная на распродаже 11.11, называется Tronsmart Battle. Это вкладыши, которые позиционируются компанией как игровые наушники. При активации игрового режима снижается задержка, а пользователи могут с комфортом погрузиться в PUBG, Call of Duty Mobile, Fortnite и другие мобильные игры.

Время автономной работы наушников составляет 20 часов с «дозаправкой» от зарядного кейса. Купить Tronsmart Battle на AliExpress можно менее чем за 22 доллара с учётом 54-процентной скидки. Полная стоимость модели составляет почти 48 долларов.



Только наушниками компания решила не ограничиваться. Все желающие смогут приобрести на распродаже 11.11 две музыкальные Bluetooth-колонки. Первая называется Tronsmart Splash 1. Как вы могли догадаться, она имеет защиту от брызг. Класс – IPX7.

Колонка получила пассивный драйвер с двумя динамиками. Мощность составляет 15 Вт. Фирменная технология DS отвечает за обеспечение качественного звука с естественным вокалом, резкими базами и высокими частотами. Tronsmart Splash 1 – прекрасное решение для любителей слушать музыку на открытых пространствах. Время автономной работы составляет до 24 часов.



После распродажи музыкальная колонка будет продаваться по цене порядка 34 долларов. Но сейчас купить Splash 1 можно менее чем за 23 доллара с учётом 34-процентной скидкой в официальном магазине компании Tronsmart на AliExpress.

Вторая колонка – Tronsmart Mega Pro. Она поддерживает технологию True Wireless Stereo, которая позволяет объединять несколько устройств для синхронизации звука. Модель оснащается 60-ваттными динамиками и может работать до 10 часов без подключения к сети электропитания.



На Tronsmart Mega Pro действует скидка в размере 29%. По акции колонку можно купить менее чем за 77 долларов вместо 108 долларов.

Как видите, в ассортименте компании Tronsmart есть музыкальные устройства на любой вкус и кошелёк. Ещё раз напомним, что специальные цены действуют только в период распродажи 11 и 12 ноября 2021 года. Со всеми предложениями можно ознакомиться в официальном магазине Tronsmart на AliExpress.
#tronsmart
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Портативная колонка Tronsmart Splash 1 – яркое оружие против скуки и депрессии по цене $19.99
Tronsmart дарит новые беспроводные наушники Apollo Air и Apollo Air+
Геймерские беспроводные наушники Tronsmart Battle с 3D-звуком и музыкальным характером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему проекты Wargaming были неудачными, а некогда успешный World of Tanks стремительно угасает
102
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
312
Intel Alder Lake от ожиданий к реальности или послевкусие от новой платформы
102
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
29
Сравнение процессоров Emotiva XMC-2 / Yamaha CX-A5200 / Maranz 8805A, предпочтения для кино
56
Обзор и тестирование моноблока ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WH
4
Битва процессоров: Ryzen 3 1200 VS Pentium G6400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
11
Мои впечатления от игры Game of Thrones RPG. Часть первая
2
Мои впечатления от игры Iron Storm. Коммандос. В тылу врага (World War Zero). Часть пятая
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE A10s
7

Сейчас обсуждают

Asmodeus
20:12
Гони её нафиг. 🤫
AMD анонсировала процессоры EPYC Genoa с 96 ядрами Zen4 и Bergamo со 128 ядрами Zen4c
Вскукарек Интелбоев
20:08
Зашёл в днс, а там ценники на ряженки взлетели до небес на прошлые поколения, дебелизме какой-то
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
Олександр Макаренко
20:07
Славно подгорает. Бальзам на душу :)
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Asmodeus
20:06
Мусью знает толк в извращениях. Уже пробовали? И как оно?
AMD рассказала о серверных процессорах EPYC Milan-X с технологией 3D V-Cache
Denis Popov
20:05
приехал гонку а там педики в юбках дрыгаются как идиоты... и накуя это? даже в гта онлайн такой дичи не видел
Forza Horizon 5 добралась до всеобщего релиза, пользовательские оценки пока низкие
Вскукарек Интелбоев
20:04
Надо сразу 480р, чтоб уж наверняка
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
Asmodeus
20:03
Ддада! Интел - чемпион! На последнем месте он!
AMD рассказала о серверных процессорах EPYC Milan-X с технологией 3D V-Cache
Denis Popov
20:03
Motorsport почему то называют, физика от хорайзона почти ничем не отличается, лишь больше влияние температуры шин на управление
Forza Horizon 5 добралась до всеобщего релиза, пользовательские оценки пока низкие
Кеша
20:03
Да с процами Intel буда. но мне этих Америкосов не жалко пусь дохнут как и весь автопром и теле-видео аппаратура.
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
Дмитрий Истомин
20:02
Вряд ли. Скорее это будет как Zen+ только вместо оптимизации кремния с переходом 14 — 12нм, нам дадут 3D кэш. Хотя если бы они сделали оптимизацию + 3D кэш, было бы ещё лучше.
Ryzen 5600X не уступает Core i5-12600K в киберспортивных дисциплинах – Techtesters
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем