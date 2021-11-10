Компания Tronsmart принимает участие в распродаже 11.11 на AliExpress. Производитель доступной аудиопродукции подготовил не только массу скидок, но и очередную новинку – полностью беспроводные наушники под названием Tronsmart Onyx Prime.
Модель оборудована мощным динамическим излучателем и сбалансированным арматурным драйвером, что обеспечивает качественный детализированный звук с частотным диапазоном от 10 Гц до 25 кГц. Новинка отличается хорошим сочетанием низких, средних и высоких частот. Время автономной работы достигает 40 часов с учётом подзарядки от кейса. Также отметим чип Qualcomm и поддержку Qualcomm aptX Adaptive.
В официальном магазине Tronsmart на AliExpress уже можно купить TWS-наушники Tronsmart Onyx Prime. Рекомендованная производителем цена аксессуара составила 70 долларов. Но на распродаже 11.11 он будет доступен со скидкой 37%, то есть лишь за 44 доллара. Специальное предложение действует только 11 и 12 ноября 2021 года.
Теперь перейдём к другим товарам компании. Первый – Tronsmart Apollo Air. Это самые продаваемые гибридные наушники 2021 года доступны со скидкой 47%. Их можно купить менее чем за 45 долларов с учётом скидки 47%. После распродажи цена поднимется до прежних 84 долларов.
Tronsmart Apollo Air снижают уровень шума до 35 дБ. Активное шумоподавление имеет так называемый «прозрачный режим», когда пользователь слышит и музыку, и внешние шумы. Это идеально подходит для езды на велосипеде и бега, позволяя оставаться в безопасности. Наушники поддерживают кодек Qualcomm aptX и могут проработать до 20 часов с учётом кейса.
Ещё одна модель, доступная на распродаже 11.11, называется Tronsmart Battle. Это вкладыши, которые позиционируются компанией как игровые наушники. При активации игрового режима снижается задержка, а пользователи могут с комфортом погрузиться в PUBG, Call of Duty Mobile, Fortnite и другие мобильные игры.
Время автономной работы наушников составляет 20 часов с «дозаправкой» от зарядного кейса. Купить Tronsmart Battle на AliExpress можно менее чем за 22 доллара с учётом 54-процентной скидки. Полная стоимость модели составляет почти 48 долларов.
Только наушниками компания решила не ограничиваться. Все желающие смогут приобрести на распродаже 11.11 две музыкальные Bluetooth-колонки. Первая называется Tronsmart Splash 1. Как вы могли догадаться, она имеет защиту от брызг. Класс – IPX7.
Колонка получила пассивный драйвер с двумя динамиками. Мощность составляет 15 Вт. Фирменная технология DS отвечает за обеспечение качественного звука с естественным вокалом, резкими базами и высокими частотами. Tronsmart Splash 1 – прекрасное решение для любителей слушать музыку на открытых пространствах. Время автономной работы составляет до 24 часов.
После распродажи музыкальная колонка будет продаваться по цене порядка 34 долларов. Но сейчас купить Splash 1 можно менее чем за 23 доллара с учётом 34-процентной скидкой в официальном магазине компании Tronsmart на AliExpress.
Вторая колонка – Tronsmart Mega Pro. Она поддерживает технологию True Wireless Stereo, которая позволяет объединять несколько устройств для синхронизации звука. Модель оснащается 60-ваттными динамиками и может работать до 10 часов без подключения к сети электропитания.
На Tronsmart Mega Pro действует скидка в размере 29%. По акции колонку можно купить менее чем за 77 долларов вместо 108 долларов.
Как видите, в ассортименте компании Tronsmart есть музыкальные устройства на любой вкус и кошелёк. Ещё раз напомним, что специальные цены действуют только в период распродажи 11 и 12 ноября 2021 года. Со всеми предложениями можно ознакомиться в официальном магазине Tronsmart на AliExpress.