Китайская компания Blackview запускает огромную распродажу на AliExpress, в которой принимают участие практически все актуальные устройства бренда, включая защищённые смартфоны, умные часы, беспроводные наушники и пр. Скидки достигают 260 долларов.
Защищённые смартфоны
В ассортименте компании есть множество защищённых смартфонов. Каждый из них заключён в ударопрочный корпус, который не пропускает внутрь воду, пыль, мороз и не боится падений. Защита соответствует стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K.
Две модели поддерживают сотовые сети пятого поколения. Цена Blackview BL5000 на распродаже 11.11 упала на 46% и составляет 270 долларов вместо 500 долларов. Модель Blackview BL6000 Pro стоит 41%. Купить смартфон можно за 373 доллара вместо 633 долларов. Скидка 260 долларов – это рекорд.
Есть в ассортименте производителя защищённые модели, которые могут похвастаться тепловизором FLIR Lepton. Это Blackview BV6600 Pro, Blackview BV9800 Pro и Blackview BV9900 Pro. По акции и цена составляет 236 долларов вместо 400 долларов (-41%), 325 долларов вместо 500 долларов (-35%) и 396 долларов вместо 550 долларов (-28%).
Если вам нужен обычный крепкий аппарат без фишек вроде поддержки сетей пятого поколения и тепловизора, стоит присмотреться к обычным защищённым моделям. Например, со скидкой 45% доступен Blackview BV4900 Pro. По акции он стоит 110 долларов вместо 200 долларов.
Примерно столько же нужно заплатить за Blackview BV4900s. Раньше он стоил 130 долларов. Сейчас за такие деньги доступна более интересная модель Blackview BV6600E, стоимость которой упала на 35% А вот обычный Blackview BV6600 подешевел с 250 долларов до 140 долларов (-44%).
Также отметим, что в акции участвуют Blackview BV6300 Pro и Blackview BV9900E. Первая модель потеряла в цене 39% и стоит около 177 долларов вместо 290 долларов. За вторую придётся отдать порядка 265 долларов. Это на 185 долларов дешевле, чем до распродажи.
Обычные смартфоны
Есть в ассортименте Blackview не только ударопрочные умные телефоны. Обычные модели доступны со скидкой до 51%. На столько подешевел смартфон бренда OSCAL. Так, модель OSCAL C20 стоит 49 долларов вместо 100 долларов.
За Blackview A80 нужно отдать уже 78 долларов вместо 120 долларов (-35%), а за версию с индексом s – 97 долларов вместо 165 долларов (-41%). Кроме того, на 45% и 46% соответственно подешевели Blackview A90 и A100. Первая модель стоит по скидке 110 долларов вместо 200 долларов, вторая – 135 долларов вместо 250 долларов.
Планшеты и ноутбуки
Недавно компания вышла на рынок планшетных и портативных компьютеров. Пока что её ассортимент не очень широкий, но нашлось три интересных устройства, которые принимают участие в распродаже 11.11 на AliExpress.
Первая модель – OSCAL Pad 8. Планшет с учётом 28-процентной скидки стоит 144 доллара вместо 200 долларов. А вот Blackview Tab 10. Потеряв в цене 25%, обходится в 150 долларов вместо 200 долларов. Наконец, лэптоп Blackview AceBook1 можно купить за 275 долларов вместо 500 долларов (-45%).
Наушники
Сразу четыре пары наушников Blackview будут доступны на распродаже 11.11 на AliExpress. Три из них – полностью беспроводные. Это Blackview AirBuds 1, Blackview AirBuds 3 и Blackview AirBuds 5 Pro. Их стоимость по акции снижена до 19 долларов (-52%), до 20 долларов (-50%) и до 54 долларов (-41%) соответственно.
Четвёртая модель называется Blackview FitBuds 1. Это спортивные Bluetooth-наушники с «ожерельем», в которых два модуля соединены проводом. Акционная стоимость составляет 28 долларов с учётом 45-процентной скидки.
Умные часы
И вот мы добрались до последней категории. На AliExpress в рамках распродажи 11.11 китайская компания будет продавать две модели смарт-часов.
Первая – Blackview R3. Она будет доступна со скидкой 50% по цене 25 долларов вместо 50 долларов. За 30 долларов вместо 100 долларов пользователи смогут купить Blackview X5. Размер скидки составляет 70%.
Все акционные товары доступны в официальном магазине компании Blackview на AliExpress. Специальные цены будут действовать только до 12 ноября 2021 года.