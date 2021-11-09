Написавший вчера об ожидаемом снижении объёмов поставок ноутбуков по итогам текущего квартала тайваньский сайт DigiTimes сообщил сегодня, что контрактные производители не смогут удовлетворить весь спрос на ноутбуки в текущем квартале, а потому часть поставок неизбежно перейдёт на первый квартал следующего года, нарушив традиционные сезонные тенденции.
реклама
Участники российского рынка потребительской электроники, как отмечает РБК, в октябре столкнулись с ростом объёмов реализации ноутбуков на 11% в годовом сравнении. В последнюю неделю месяца объёмы продаж вообще выросли на четверть по сравнению с результатом годичной давности. По мнению экспертов, такой всплеск вызван не только вводившимся на начало ноября периодом нерабочих дней, но и относительной стабилизацией цен на ноутбуки – они уже не растут теми темпами, что наблюдалось в первую волну пандемии, спрос и предложение в российской рознице ближе к состоянию равновесия.