В российской рознице в октябре наблюдался всплеск покупательской активности.

Написавший вчера об ожидаемом снижении объёмов поставок ноутбуков по итогам текущего квартала тайваньский сайт DigiTimes сообщил сегодня, что контрактные производители не смогут удовлетворить весь спрос на ноутбуки в текущем квартале, а потому часть поставок неизбежно перейдёт на первый квартал следующего года, нарушив традиционные сезонные тенденции.

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Источник изображения: DigiTimes

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Участники российского рынка потребительской электроники, как отмечает РБК, в октябре столкнулись с ростом объёмов реализации ноутбуков на 11% в годовом сравнении. В последнюю неделю месяца объёмы продаж вообще выросли на четверть по сравнению с результатом годичной давности. По мнению экспертов, такой всплеск вызван не только вводившимся на начало ноября периодом нерабочих дней, но и относительной стабилизацией цен на ноутбуки – они уже не растут теми темпами, что наблюдалось в первую волну пандемии, спрос и предложение в российской рознице ближе к состоянию равновесия.