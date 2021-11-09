Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Комбинация Radeon RX 6900 XT и Core i9-12900K позволила обновить мировой рекорд 3DMark11 Performance
Alder Lake-S поднял производительность на новый уровень.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Видеокарту Radeon RX 6900 XT нельзя назвать новой, но в арсенале AMD более производительных игровых решений сейчас нет. Дополнив её потенциал центральным процессором Intel Core i9-12900K, греческий энтузиаст OGS обновил мировой рекорд 3DMark11 Performance, который отныне соответствует результату 78 358 баллов.

реклама

Источник изображения: HWBot, OGS

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
MSI RTX 3070 еще дешевле
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

И видеокарта, и центральный процессор охлаждались при помощи жидкого азота. В первом случае частоты были повышены до 3250/16960 МГц, во втором – до 6.7 ГГц, при этом инженерный образец Core i9-12900K сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков. Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex сочеталась с памятью типа DDR5 и блоком питания мощностью 1500 Вт.

#экстремальный разгон #alder lake-s #3dmark11 #radeon rx 6900 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i9-11900K на частоте 7174 МГц стал абсолютным рекордсменом SuperPI 32M
Россиянин на связке NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и AMD Ryzen 9 5950X занял девять первых мест
AMD FX-8320 на частоте 7.3 ГГц обновил рекорд Cinebench R11.5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
93
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
106
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
70
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
39
Распродажа 11.11 – ключ активации Windows 10 Pro можно купить за $7.29
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
59
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
21
Подробный разбор игровой производительности i5-8400 и i7-8700T
9
Hitman 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Мои впечатления от игры Iron Storm. Коммандос. В тылу врага (World War Zero). Часть четвертая
1

Сейчас обсуждают

Hxrvester
08:59
Ну да, игру же невозможно починить. Если уж бета была плохой, значит это на всегда. Да и вообще у 2042 не может быть ничего хорошего, игра имеет исключительно недостатки.
Скриншоты геймплея Battlefield 2042 выложены до релиза игры
Yakut Kolimskiy
08:58
самое смешное что больше всех обогащаются владельцы криптобирж и крупные криптобарыги...
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
74678743
08:53
ахаха, просыпаюсь в 7:40, еду в минобороны в кабинет (сис админ) туда же мои клиенты везут мне шабашки (компы и ноуты) + до 20 удаленных подключений каждый день по 500р за штуку (AnyDesk) доход 600-80...
Капитализация рынка криптовалют превысила 3 000 000 000 долларов
Андрей Бумберс
08:50
У вас глобалка?
32 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
1TronpmG5
08:49
Здесь, на мой взгляд, ты вообще противоречишь сам себе. >>Можно добавить набор инструкций для того, чтобы ускорить какие-то >>математические операции, можно увеличить кэш, можно повысить >>частоты, ...
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Kasyan
08:49
Весь прикол в том, что эта было на встречи по изменению климата.
Министерство энергетики США планируют ежегодно удалять из воздуха миллиарды тонн углекислого газа
Kasyan
08:46
Зацените какие горки у Интел! Гелсингер все обещает и обещает, а им все мало.
Акции AMD выросли на 10 процентов за день и на 63 процента с начала года
Redneck_prm
08:44
Собственно, вся суть бытовой 3д печати раскрыта - отваливаем жменю денег, две недели сношаемся с целью заставить это хоть как-то работать. А на выходе всякая хрень, которая в хозмагах по пять штук за ...
3D-принтер дома - игрушка для детей и инструмент для взрослых
Иннокентий Васильевич
08:44
"Судя по графику" по оси Y четко написано "Model Number" Ясно же что 12900 в 2 раза больше баллов набирает чем 5950 (Шутка, походу, не прошла)
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование
Kasyan
08:41
Не переживай Интел вам вон каких костылей отсыпала в виде недоядер от Атома, чтобы жизнь медом не казалась!))
AMD анонсировала процессоры EPYC Genoa с 96 ядрами Zen4 и Bergamo со 128 ядрами Zen4c
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем