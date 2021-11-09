Видеокарту Radeon RX 6900 XT нельзя назвать новой, но в арсенале AMD более производительных игровых решений сейчас нет. Дополнив её потенциал центральным процессором Intel Core i9-12900K, греческий энтузиаст OGS обновил мировой рекорд 3DMark11 Performance, который отныне соответствует результату 78 358 баллов.
реклама
И видеокарта, и центральный процессор охлаждались при помощи жидкого азота. В первом случае частоты были повышены до 3250/16960 МГц, во втором – до 6.7 ГГц, при этом инженерный образец Core i9-12900K сохранял активность восьми ядер и шестнадцати потоков. Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex сочеталась с памятью типа DDR5 и блоком питания мощностью 1500 Вт.