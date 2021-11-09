Как и в случае с AMD.

Ценные бумаги AMD в начале этой недели предсказуемо подорожали, поскольку компания не только представила свои новые серверные решения, но и заявила о сотрудничестве с бывшей Facebook, которая ради продвижения своей концепции «метавселенной» недавно переименовалась в Meta. Аналитики BMO Capital Markets тем временем уже переключили внимание на акции NVIDIA, глава которой сегодня тоже сделает важные заявления относительно планов в серверном сегменте.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Эксперты считают, что стоимость акций NVIDIA может подняться с нынешних $308 до $375, поскольку компания уже предлагает свою среду Omniverse. Как и AMD, компания NVIDIA должна заработать на родственной инициативе Meta, по мнению представителей BMO Capital Markets. Основатель NVIDIA сегодня выступит с докладом на конференции GTC. На этих ожиданиях курс акций компании уже вырос на 3,54%.