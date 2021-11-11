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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Защищенный сенсорный кнопочник на замену смартфону - знакомимся с AGM M7
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Многие пользователи воспринимают кнопочный телефон как пережиток прошлого, указывая на небольшой по размерам дисплей и ограниченные возможности. Тем не менее часто многофункциональный смартфон просто излишен, а условия работы не подходят для хрупких экранов. Положение может спасти дорогой защищённый аппарат, цена которого уйдёт далеко за 20 000 рублей, однако далеко не все пользователи готовы тратить на рабочий инструмент такую сумму. Кажется, что положение безнадёжное, но достаточно обратить внимание на телефон AGM M7, чтобы сделать правильный выбор.



Новинка может похвастать ёмким аккумулятором на 2500 мАч и получила защиту по стандарту IP68/IP69K. В качестве операционной системы используется Android, что позволяет не отказывать себе в популярных приложениях, а Facebook, WhatsApp, Skype и Tiktok установлены из коробки. Оперативной памяти всего 1 Гб, но для повседневных задач с упрощённой ОС этого будет достаточно. Телефон поддерживает мобильные сети четвёртого поколения, а встроенное хранилище на 8 Гб можно расширить за счёт карт памяти объёмом до 128 Гб. Управление может осуществляться как при помощи традиционных кнопок, так и на основе сенсорной технологии, присутствующей на всех современных смартфонах.



AGM M7 – это настоящий бумбокс в кармане, кнопочный смартфон оборудован мощным динамиком на 3.5 Вт. Его громкость сравнима с небольшой портативной колонкой с качественным звучанием. Пропустить входящий или не услышать сообщение с таким смартфоном будет сложно, даже если вокруг гудят сотни кулеров от десятков майнинговых ферм. Не менее интересна настраиваемая кнопка, с её помощью можно настроить быстрый доступ к рации, запуску фонарика, или любого другого приложения.



Как было сказано выше, особое внимание уделяется защите. Аппарат не боится лютых морозов и прекрасно справляется с жарой, продолжая выполнять свои функции при температурах от -20 до +60 градусов. Его можно безболезненно бросать с высоты двух метров и погружать в воду на глубину 1.5 метра. Аппарат не боится грязи, что позволяет пользоваться им в любых условиях, а после просто промыть мылом, направив мощную струю воды под давлением. Зарядка осуществляется через комплектную док-станцию или по стандартному кабелю USB Type-C. Всё это дополняет мощный фонарик, расположенный на верхней боковой грани. Доступна версия с русской клавиатурой, а цена телефона стартует с 6000 рублей. купить аппарат можно во время распродажи 11.11, а финальная скидка составит 42%.



Почитать больше о новом AGM M7 можно здесь

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#agm
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Don-Pedro
13:09
Продаж нет, крупных заказов на поставки нет. Рынок замер в ожидании, царит неразбериха. Все понимают, что грядёт большой ПИЗД%Ц.
Процессоры Intel Alder Lake ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K потерял 8000 р
Xmast
13:08
Такой ценник и был на эти процы. Держите пользователей за дурачков. И вообще если смотреть на олдер лейки то в днс с момента продаж они самые лучшие т.к. комплектом. И тот же 12900к можно за 50к взять...
Процессоры Intel Alder Lake ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K потерял 8000 р
Bryant333
13:02
Скрыли и скрыли. Ничего сверхестественного не вижу.
Релиз Steam Deck отложили до февраля 2022 года из-за дефицита полупроводников
avtoelectrik
13:01
насамом деле интел скинул цены потому что лажа получилась а не процессоры с недаядрами раз,и керогазы два!!!,то что трубят интелфаны что мониторинг показывает другое тогда обьясните какого хрена врм д...
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Inqizitor
12:58
Бан автору статьи за оскорбление разработчиков! Проблема не в разработчиках, а в менеджменте и организации процесса разработки и тестирования. Чем меньше времени на разработку с тестированием и чем ху...
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SpeedT
12:58
В ДНС он столько и стоил. А вы даже рекламируйте барыг
Процессоры Intel Alder Lake ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K потерял 8000 р
Zmax
12:55
Туалатины были хороши, даже очень. Ценник у них был соответствующий. Вот только релизнулись они в середине 2001. 1999-2000 это Coppermine. Thoroughbred у меня был в домашнем ПК, отличный проц во всех ...
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pOdOnOg
12:54
Недорогой, это вот я HP за 21 тыщу покупал, а это уже перебор...
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Олег Анетько
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и как показал канал i2Hard он действительно не тащит. https://www.youtube.com/watch?v=dSC_lOoXgew&list=FLgtkw3p1-AvqDyiaWqGcdtQ&index=1&t=1001s
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Don-Pedro
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Есть ещё времени более чем достаточно, что-бы заработать на новую видюху. RTX 4090 ti за 5.000$ вполне подьемная цена для мамкиного геймера.
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