Многие пользователи воспринимают кнопочный телефон как пережиток прошлого, указывая на небольшой по размерам дисплей и ограниченные возможности. Тем не менее часто многофункциональный смартфон просто излишен, а условия работы не подходят для хрупких экранов. Положение может спасти дорогой защищённый аппарат, цена которого уйдёт далеко за 20 000 рублей, однако далеко не все пользователи готовы тратить на рабочий инструмент такую сумму. Кажется, что положение безнадёжное, но достаточно обратить внимание на телефон AGM M7, чтобы сделать правильный выбор.
Новинка может похвастать ёмким аккумулятором на 2500 мАч и получила защиту по стандарту IP68/IP69K. В качестве операционной системы используется Android, что позволяет не отказывать себе в популярных приложениях, а Facebook, WhatsApp, Skype и Tiktok установлены из коробки. Оперативной памяти всего 1 Гб, но для повседневных задач с упрощённой ОС этого будет достаточно. Телефон поддерживает мобильные сети четвёртого поколения, а встроенное хранилище на 8 Гб можно расширить за счёт карт памяти объёмом до 128 Гб. Управление может осуществляться как при помощи традиционных кнопок, так и на основе сенсорной технологии, присутствующей на всех современных смартфонах.
AGM M7 – это настоящий бумбокс в кармане, кнопочный смартфон оборудован мощным динамиком на 3.5 Вт. Его громкость сравнима с небольшой портативной колонкой с качественным звучанием. Пропустить входящий или не услышать сообщение с таким смартфоном будет сложно, даже если вокруг гудят сотни кулеров от десятков майнинговых ферм. Не менее интересна настраиваемая кнопка, с её помощью можно настроить быстрый доступ к рации, запуску фонарика, или любого другого приложения.
Как было сказано выше, особое внимание уделяется защите. Аппарат не боится лютых морозов и прекрасно справляется с жарой, продолжая выполнять свои функции при температурах от -20 до +60 градусов. Его можно безболезненно бросать с высоты двух метров и погружать в воду на глубину 1.5 метра. Аппарат не боится грязи, что позволяет пользоваться им в любых условиях, а после просто промыть мылом, направив мощную струю воды под давлением. Зарядка осуществляется через комплектную док-станцию или по стандартному кабелю USB Type-C. Всё это дополняет мощный фонарик, расположенный на верхней боковой грани. Доступна версия с русской клавиатурой, а цена телефона стартует с 6000 рублей. купить аппарат можно во время распродажи 11.11, а финальная скидка составит 42%.
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