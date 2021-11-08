Вырастет только корпоративный рынок.

С началом этой недели ресурс DigiTimes вспомнил о существовании «придворных» аналитиков, и те поделились своими представлениями о тенденциях рынка ноутбуков в текущем году. В третьем квартале объёмы поставок ноутбуков классической компоновки, не считая версии с отсоединяемым клавиатурным блоком, последовательно выросли на 3,1%, превзойдя ожидания экспертов.

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Источник изображения: DigiTimes

На том этапе спрос подогревался представителями корпоративного сектора, который начал оживать после очередной волны пандемии. Кроме того, некоторые участники рынка стремились заказать ноутбуки с некоторым запасом из-за опасений по поводу перегруженности морских портов. Улучшилась и ситуация с поставками некоторых видов комплектующих, что позволило частично удовлетворить отложенный спрос на ноутбуки.

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В четвёртом квартале, как ожидают авторы прогноза, объёмы поставок ноутбуков последовательно сократятся. Образовательный сектор свой потенциал поддержания спроса в известной степени истощил, в потребительском секторе нет стимулирующих спрос инноваций, но корпоративный сегмент будет неизменно расти даже на фоне падения общих объёмов реализации ноутбуков.