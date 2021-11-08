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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KF на частоте 7173 МГц занял четвёртое место в PiFast
Среди 6457 результатов.
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Почти каждый энтузиаст, проявляющий активность на страницах HWBot и имеющий доступ к передовым комплектующим, уже успел отметиться с результатами разгона процессоров Intel семейства Alder Lake-S. Не стал исключением и американский оверклокер mllrkllr88, который разгонял процессор Core i9-12900KF с помощью материнской платы ASRock Z690 Aqua OC.

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Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 7173 МГц, но активность при этом сохранили только четыре ядра и четыре потока.

Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

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Этого хватило, чтобы в тесте PiFast показать результат 8,19 секунды, соответствующий четвёртому месту в абсолютном зачёте. В модельном рейтинге результат пока остаётся в гордом одиночестве, только это объясняется ограниченностью статистики по данному процессору.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s
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Chimbal
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"У тебя на них аллергия..." - скорее у вас аллергия на прямое сравнение конкурирующих продуктов в лоб и озвучивание их минусов.
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