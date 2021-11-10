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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Зубные щётки SOOCAS получили скидку до 4750 рублей в рамках распродажи 11.11
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Несмотря на то, что электрические зубные щётки существуют давно, далеко не все люди успели опробовать удобство и высокую эффективность новых технологий. Часто в интернете можно встретить рекламу дорогих брендов, стоимость которых превышает десятки тысяч рублей. На самом деле дорого – не обязательно качественно, что доказывает новая зубная щётка SOOCAS X3U. Она получила усиленный мотор, обеспечивающий до 39 600 вибраций в минуту и гарантирует восстановление естественной белизны за 4 недели при ежедневном уходе.



Наибольшего эффекта можно добиться благодаря нескольким насадкам, каждая из которых отвечает за свой аспект. Есть стандартная, которая не содержит меди и может использоваться на постоянной основе. Насадка для глубокой полировки позволяет усилить эффект белизны зубов. Она выполнена из силикагеля и отлично справляется со следами вина и табака. Ну а для чувствительных дёсен подойдёт специальная мягкая насадка. Доступны четыре интеллектуальных режима:
  • Режим очистки: профилактика стоматологических заболеваний на каждый день
  • Щадящий режим: для воспалённых дёсен, имплантов и брекетов
  • Режим новичка: подойдёт для тех, кто только купил электрическую щётку
  • Режим полировки: позволяет достичь белизны зубов при постоянном использовании




Интеллектуальное управление напомнит о смене области очистки каждые 30 секунд, а после четырёх часов у розетки гаджет способен проработать до 30 дней. Поскольку устройство функционирует в постоянном контакте с водой, то неудивительно, что оно не боится влаги и не требует сушки после использования. Старая цена SOOCAS X3U равнялась 2969 рублей, ну а в рамках распродажи можно получить скидку в размере 670 рублей, что позволит купить полезный гаджет всего за 2299 рублей.

Ссылка на товар.



Если по каким-либо причинам вас не устраивает предыдущий товар, то можно обратить внимание на более технологичную SOOCAS X3Pro. Она может предложить высокое качество очистки полости рта с функцией дезинфекции. В комплекте со щёткой идёт небольшой стерилизатор, гарантирующий 99% уничтожение болезнетворных механизмов за 5 минут. Внутри находится мощная ИК-лампа, останавливающая копирование ДНК и РНК, а в результате зубная щётка будет каждый раз как новая. Сверхъёмкая батарея обеспечивает до 183 дней работы от одного заряда, а мощный мотор выдаёт 37 200 вибраций в минуту. На самом деле это далеко не все преимущества SOOCAS X3Pro, ведь она по праву считается настоящим технологическим шедевром. Что до цены, то обычно щётка стоит 8899 рублей, ну а в рамках распродажи её можно купить за 4199, что гарантирует получение скидки в размере 4750 рублей.

Ссылка на товар.



Нельзя не сказать об устройстве SOOCAS W3 pro, являющимся достойным представителем семейства ирригаторов. Стоматологи констатируют, что обычная зубная щётке не способна устранить зубной налёт и загрязнения в промежутках между зубами. Некоторые люди используют для этого нить или палочки, но только ирригатор сделает работу качественно и безопасно. SOOCAS W3 pro может предложить 7 различных режимов и 4 насадки для различных целей. Доступен комплексный уход на каждый день, а также точечная очистка, а щёточка для брекетов позволить забыть о неприятном запахе изо рта. Частота пульсации достигает 1300 раз в минуту, а после очистки насадки можно хранить в специальном контейнере, защищающем от появления бактерий. Обычно за SOOCAS W3 pro просят 3336 рублей, но в рамках распродажи можно будет сэкономить 537 рублей, а конечная цена составит 2799 рублей.

.Ссылка на товар
#soocas #smartlife
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Profit
22:57
Фома, а вы -приколист
Зубные щётки SOOCAS получили скидку до 4750 рублей в рамках распродажи 11.11
KILHARD
22:57
Этой же фирмы, но другого жизайна за косарик брал щётку, какие 8к за это... За такие деньги можно проф щётки взять. Впрочем о чём я, обычное разводилово)
Зубные щётки SOOCAS получили скидку до 4750 рублей в рамках распродажи 11.11
Bernigan
22:56
В общем это всё, эта зараза всё глубже внедряется везде и всюду, и дальше только больше, нет смысла ждать когда там карты подешевеют
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