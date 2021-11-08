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Смартфоны и умные часы Doogee доступны со скидкой на распродаже 11.11 на AliExpress
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16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

В Китае полным ходом идёт распродажа 11.11 или Double 11. Компания Doogee подготовила несколько предложений со скидкой не только для жителей Поднебесной, но и для пользователей из других стран. В акции участвуют защищённые смартфоны и смарт-часы.



Например, первый умный телефон китайской компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, который называется Doogee V10 5G, подешевел на 50 долларов. По акции стоимость модели составляет 260 долларов вместо 310 долларов.

Doogee S97 Pro подешевел с 300 долларов до 225 долларов, а версия Pro предыдущего поколения, S96 Pro, стоит 205 долларов вместо 270 долларов. За 195 долларов с учётом скидки 95 долларов можно купить Doogee S88 Plus, в то время как версия Pro подешевела с 250 долларов до 180 долларов.

За 140 долларов на AliExpress вместо 210 долларов можно купить смартфон Doogee S86. Версия Pro тоже подешевела на 70 долларов и всё так же стоит на 10 долларов дороже стандартного издания. Летняя новинка Doogee N40 Pro стоит 120 долларов вместо 160 долларов.

Почти две трети цены скинули умные часы Doogee DG Ares. До распродажи их стоимость составляла 70 долларов. Сейчас носимый гаджет можно приобрести за 25 долларов.

Также китайская компания решила разыграть ять умных часов Doogee CS1 и пять смартфонов Doogee S35. С условиями конкурса можете ознакомиться на официальном сайте производителя из Поднебесной.
#смартфоны #умные часы #doogee
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sumrack
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ibulletproof
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Как только добирается до РФ, цена сразу взлетает в 2 раза. Замечательная страна РФ, там наверно люди богаче в два раза чем в Китае живут? Или тупо чиновники жадные?
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