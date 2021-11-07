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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i5-12600KF неплохо чувствует себя в Cinebench и Geekbench3
Переменное количество ядер помогает ему в этом.
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Получившие право рассказывать о результатах своих экспериментов с процессорами Intel семейства Alder Lake-S энтузиасты незамедлительно воспользовались соответствующей возможностью, чтобы обрушить на базу данных HWBot плотный поток новых рекордов. Не стал исключением и южнокорейский оверклокер Safedisk, который уделил внимание не только старшей модели семейства, но и «крепкому середнячку» Intel Core i5-12600KF.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

Этот процессор оснащается шестью производительными ядрами серии P и четырьмя экономичными ядрами серии E, что позволяет ему формально участвовать в сравнении как с десятиядерными, так и с шестиядерными процессорами в классификации HWBot. Например, в тесте Cinebench R20 на частоте 6661 МГц он показал лучший результат в 10 100 баллов именно среди десятиядерных моделей.

Источник изображения: HWBot, Safedisk

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При этом в родственном тесте Cinebench R15 процессор стал лучшим уже среди шестиядерных моделей, показав результат в 3027 баллов на частоте 6.7 ГГц. Аналогичное количество ядер учитывалось и в тесте Geekbench3 Multi Core, где процессор достиг частоты 6732 МГц и набрал 61 754 балла.

#intel #экстремальный разгон #alder lake #alder lake-s
3
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Голый Гарик
09:08
+4% к прошлогоднему топу от АМД при покупке новой мамки, памяти, охлаждения, колрпуса и бп - интел впирод!!
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Голый Гарик
09:06
УЖЕ покупают, зная обо всех этих проблемах. Там реально идиоты, другого объяснения просто нет.
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llucul
09:05
Так Биткойн в 2022г всё,прощай ))) Смотрим внимательно на обложку
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
fint1982
09:02
Завышеные цены на проц , слишком дорогие материнки и как мне кажется нет кулеров в наличии - опять нужно ждать месяца 2-3. Сейчас наверное предпочтительнее взять 10600 :) отработанная годами стабильна...
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Savangard
08:57
Но все таки объективно, сбросить цену тысяч на 10-15 можно было бы. 5900 в июне мне встал в 45. Но сейчас или через пару тройку месяцев за эти, либо близкие к этим деньгам суммы, хотелось бы иметь им...
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Димитрий Пастушенко
08:51
Фиерическая растоновка точек над железом, побежал продавать почки.
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
шопоголик
08:51
У ждунов религия - ждать .
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
SATelit
08:49
Это да, ты прав, пора приобрести более глючный и проблемный 12600К, как говорится - "открыть новые горизонты боли"....
Intel Core i5-12600KF неплохо чувствует себя в Cinebench и Geekbench3
SATelit
08:46
Жалко, что он только там себя неплохо чувствует...
Intel Core i5-12600KF неплохо чувствует себя в Cinebench и Geekbench3
SATelit
08:45
Не пали контору, пускай леминги нагребут Intel, хочу видеть форум с ихним нытьём, на тему - не работает, это же Intel....
Intel Core i9-12900K обходит Ryzen 5950X в играх на 4% - Jarrod'sTech
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