Переменное количество ядер помогает ему в этом.

Получившие право рассказывать о результатах своих экспериментов с процессорами Intel семейства Alder Lake-S энтузиасты незамедлительно воспользовались соответствующей возможностью, чтобы обрушить на базу данных HWBot плотный поток новых рекордов. Не стал исключением и южнокорейский оверклокер Safedisk, который уделил внимание не только старшей модели семейства, но и «крепкому середнячку» Intel Core i5-12600KF.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

Этот процессор оснащается шестью производительными ядрами серии P и четырьмя экономичными ядрами серии E, что позволяет ему формально участвовать в сравнении как с десятиядерными, так и с шестиядерными процессорами в классификации HWBot. Например, в тесте Cinebench R20 на частоте 6661 МГц он показал лучший результат в 10 100 баллов именно среди десятиядерных моделей.

Источник изображения: HWBot, Safedisk

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При этом в родственном тесте Cinebench R15 процессор стал лучшим уже среди шестиядерных моделей, показав результат в 3027 баллов на частоте 6.7 ГГц. Аналогичное количество ядер учитывалось и в тесте Geekbench3 Multi Core, где процессор достиг частоты 6732 МГц и набрал 61 754 балла.