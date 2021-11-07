Получившие право рассказывать о результатах своих экспериментов с процессорами Intel семейства Alder Lake-S энтузиасты незамедлительно воспользовались соответствующей возможностью, чтобы обрушить на базу данных HWBot плотный поток новых рекордов. Не стал исключением и южнокорейский оверклокер Safedisk, который уделил внимание не только старшей модели семейства, но и «крепкому середнячку» Intel Core i5-12600KF.
реклама
Этот процессор оснащается шестью производительными ядрами серии P и четырьмя экономичными ядрами серии E, что позволяет ему формально участвовать в сравнении как с десятиядерными, так и с шестиядерными процессорами в классификации HWBot. Например, в тесте Cinebench R20 на частоте 6661 МГц он показал лучший результат в 10 100 баллов именно среди десятиядерных моделей.
При этом в родственном тесте Cinebench R15 процессор стал лучшим уже среди шестиядерных моделей, показав результат в 3027 баллов на частоте 6.7 ГГц. Аналогичное количество ядер учитывалось и в тесте Geekbench3 Multi Core, где процессор достиг частоты 6732 МГц и набрал 61 754 балла.