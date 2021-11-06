Ошибка определения частоты искажает результат.

В первую волну рекордов экстремального разгона уже успел попасть результат, зафиксировавший достижение процессором Intel Core i9-12900K частоты около 8 ГГц, но официально зарегистрированные в базе HWBot результаты оказались куда скромнее. Разработчик утилиты CPU-Z, которую нередко используют для валидации результатов разгона, взял на себя труд объяснить, почему в статистику могла закрасться аномалия.

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Источник изображения: YouTube, Der8auer

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Версии утилиты до 1.98 не учитывали особенностей определения множителя процессоров нового семейства, а потому нередко демонстрировали более высокие частоты, чем достигались в действительности. Например, не самыми редкими были случаи фиксации частоты на отметке более 10 ГГц, что было достижимо лишь в планах руководства Intel середины «нулевых». На самом деле, как отмечает создатель CPU-Z, разумный предел разгона процессоров Alder Lake-S лежит где-то в диапазоне от 7.5 до 7.6 ГГц, а все более высокие результаты следует оценивать критически. Для правильного отображения частоты процессоров этой серии в разгоне необходимо использовать утилиту CPU-Z версии 1.98 и более новых.