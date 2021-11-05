Он для того, кто все эти годы ждал.

Четвёртого ноября энтузиасты всего мира, вынужденные сотрудничать с Intel для получения доступа к образцам новейших процессоров, сбросили с души иго подписки о неразглашении, и приступили к активному распространению информации о результатах тестирования процессоров семейства Alder Lake-S и материнских плат на основе чипсета Intel Z690, не говоря уже о модулях памяти типа DDR5.

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В тесте 3DMark03 это позволило греческому энтузиасту OGS реализовать потенциал процессора Intel Core i9-12900K, который при помощи жидкого азота был разогнан до 7053 МГц при активности четырёх ядер и четырёх потоков.

Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарта GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) в данном случае была разогнана до 2805/21904 МГц с помощью аналогичного способа охлаждения. В тесте 3DMark03 был установлен новый абсолютный рекорд, соответствующий результату 456 381 балл.