Само название теста 3DMark03 выдаёт его возраст, но регулярно находятся энтузиасты, которые пробуют свои силы в этой дисциплине, вооружаясь преимущественно современными центральными процессорами. Греческий оверклокер OGS не стал исключением, поскольку для штурма вершин в 3DMark03 он на этой неделе использовал пару видеокарт GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) и центральный процессор Intel Core i9-11900K семейства Rocket Lake-S.
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Обе видеокарты охлаждались жидким азотом, но в случае с 3DMark03 автор не стал уделять внимания описанию их фактических частот, поэтому об этих параметрах мы можем судить только по снимкам экрана, которые упоминают значения 2030/21872 МГц. Зато центральный процессор свои возможности раскрыл в полной мере – при активности четырёх ядер он работал на частоте 7028 МГц, во многом обеспечив попадание результата в 393 688 баллов на третье место в абсолютном зачёте 3DMark03. Среди связок из двух видеокарт и в модельном зачёте GeForce RTX 3090 этот результат оказался лучшим.
В одиночном режиме видеокарту этой модели OGS смог разогнать до 2985/19504 МГц в тесте GPUPI v3.3 32B, показав лучший результат среди одиночных графических плат в 1 минуту 34,033 секунды, а в тесте 3DMark Port Royal ей покорилось второе место и 19 434 балла при частотах 2835/23440 МГц. В двух последних случаях видеокарте аккомпанировал центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake-S, который работал на частоте 5.4 ГГц и охлаждался водоблоком.