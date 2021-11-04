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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В США угнан грузовик с партией видеокарт GeForce RTX 30 марки EVGA
Покупателям краденого не приходится рассчитывать на гарантийную поддержку.
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Компания EVGA пытается плотно общаться со своей потребительской аудиторией, а потому не скрывает от неё даже такой неприятный факт, как произошедшее в конце октября ограбление. На пути из Сан-Франциско в южные районы Калифорнии был похищен грузовик с видеокартами серии GeForce RTX 30 различных моделей стоимостью от $330 до $1960 за штуку.

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Источник изображения: VideoCardz

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Размер похищенной партии компания не называет, но предупреждает, что получившие любую из украденных видеокарт пользователи не смогут зарегистрировать её на фирменном сайте и рассчитывать на гарантийную поддержку. Естественно, у правоохранителей к покупателям ворованных видеокарт тоже могут возникнуть вопросы, поэтому EVGA призывает последних интересоваться у продавцов доказательствами легальной покупки на первичном рынке. Все серийные номера пропавших видеокарт известны производителю, рано или поздно их удастся отследить, как надеются в компании.

#видеокарты #evga #geforce rtx 30 #кража
5
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senbonpetuch1337
14:40
Есть обзор от i2HARD, он показывает, что 2070 Super сейчас сосёт в новых играх у 5700 XT. Классика от бурята, занижать производительность старых видеокарт новыми драйверами.
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dmitry07
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Интересно, а кого назначат виноватым после провала очередной шляпы про суперхероев?
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11900к стоит 45к 10850к http://images.vfl.ru/ii/1636025814/5960e9bb/36544275.png
Intel Core i9-12900K достигает тактовой частоты 8 ГГц вместе с DDR5-8300
Твоя мамка
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Я даже рассказывал что ножки на нем погнул. Потом выпрямлял ножницами маникюрными
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Павел Кузнецов
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40К ещё заработать надо, а тут ещё и труд не физический и зарплата для глубинки очень даже хорошая, т.к. реальные ЗП на уровне в 20К у большинства.
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14:36
Нвидия ещё больше Штеуда платит за комментарии.
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senbonpetuch1337
14:35
> Каким дураком нужно быть, что бы на полном серьезе думать, что Интел и Нвидиа платит за комменты да и еще на Русских оверах? Специально такой комментарий написал для отвода глаз, чтобы люди подумал...
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Станислав Станиславский
14:34
Хороший скрин.Самое главное что на RTX видеокарте идет игра Thief ( 2014).
В США угнан грузовик с партией видеокарт GeForce RTX 30 марки EVGA
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