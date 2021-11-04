Компания EVGA пытается плотно общаться со своей потребительской аудиторией, а потому не скрывает от неё даже такой неприятный факт, как произошедшее в конце октября ограбление. На пути из Сан-Франциско в южные районы Калифорнии был похищен грузовик с видеокартами серии GeForce RTX 30 различных моделей стоимостью от $330 до $1960 за штуку.
реклама
Размер похищенной партии компания не называет, но предупреждает, что получившие любую из украденных видеокарт пользователи не смогут зарегистрировать её на фирменном сайте и рассчитывать на гарантийную поддержку. Естественно, у правоохранителей к покупателям ворованных видеокарт тоже могут возникнуть вопросы, поэтому EVGA призывает последних интересоваться у продавцов доказательствами легальной покупки на первичном рынке. Все серийные номера пропавших видеокарт известны производителю, рано или поздно их удастся отследить, как надеются в компании.