Как поясняет Reuters, квартальный отчёт Nintendo подтвердил опасения аналитиков, которые предсказывали снижение объёмов производства игровых консолей Switch по сравнению с запланированными ранее. Официальный прогноз Nintendo теперь выводит годовой объём производства консолей на 24 млн экземпляров, что на 6% ниже прежнего уровня.
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В первом фискальном полугодии Nintendo смогла продать только 8,28 млн игровых консолей, что почти в полтора раза ниже итогов аналогичного периода предыдущего года. По словам представителей компании, удовлетворить спрос в праздничный сезон текущего года она точно не сможет. Признаков улучшения ситуации с дефицитом чипов в Nintendo не наблюдают, а потому даже не берутся прогнозировать, как она будет развиваться дальше. Ранее компания надеялась выпустить к марту 2022 года около 25,5 млн игровых консолей Switch.