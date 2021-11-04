Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nintendo была вынуждена признать, что в праздничный сезон консолей Switch на всех не хватит
Пострадает и профильный бизнес NVIDIA.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Как поясняет Reuters, квартальный отчёт Nintendo подтвердил опасения аналитиков, которые предсказывали снижение объёмов производства игровых консолей Switch по сравнению с запланированными ранее. Официальный прогноз Nintendo теперь выводит годовой объём производства консолей на 24 млн экземпляров, что на 6% ниже прежнего уровня.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В первом фискальном полугодии Nintendo смогла продать только 8,28 млн игровых консолей, что почти в полтора раза ниже итогов аналогичного периода предыдущего года. По словам представителей компании, удовлетворить спрос в праздничный сезон текущего года она точно не сможет. Признаков улучшения ситуации с дефицитом чипов в Nintendo не наблюдают, а потому даже не берутся прогнозировать, как она будет развиваться дальше. Ранее компания надеялась выпустить к марту 2022 года около 25,5 млн игровых консолей Switch.

#аналитика #nintendo #игровые консоли #switch
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выручка Apple в Китае за предыдущие 12 месяцев выросла на 70%
Спрос со стороны майнеров перестал разогревать цены на видеокарты NVIDIA GeForce на вторичном рынке
Криптопохмелье накроет NVIDIA к октябрю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
80
О самом дешевом 6-ядернике LGA 1151 с Aliexpess за 80 долларов - масштабные тесты и моё мнение
71
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Pro
79
Почему не жду выхода Intel® Core™ i9-12900K, а решил купить AMD Ryzen 9 5950X
216
Распродажа 11.11: ключ для Windows 10 Pro Oem всего за 13 долларов
Сравнение встроенного iGPU процессора Intel Core i7 - 11700 c NVIDIA GeForce GTS250 - 1Gb
43
Деньги вперед: главные игры ноября 2021 года
13
Загадки истории: Польский волк в овечьей шкуре в 1939 году
91
Мнение: Криптовалютами и майнингом занимаются только представители сильного пола
33
Мифы и стереотипы о работе в библиотеке
15

Сейчас обсуждают

Олег Смирнов
12:39
Что-то в тестах я такого не видел. Разве что может в сравнении с первым кордуо, который на 1.83 гГц работал. В сравнении со вторым совершенно точно такого не было.
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Каа
12:39
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
NONsens
12:38
Во сколько обойдётся поюзанная мамка под Alder Lake на не топ чипсете? И поюзанная DDR5. Чтобы "умное" сравнение получилось.
Российский магазин показал рублёвые цены на материнские платы Z690 для процессоров Alder Lake
Олег Анетько
12:38
Зато там теперь много девушек, азиатов и негров (+ разных трансгендеров с горочкой) А то что они нихера не могут для запада уже не так важно, главное "равенство", за чужой счет правда.
Стоимость акций Activision Blizzard рухнула сразу на 15 % после новостей о переносе релизов Diablo IV и Overwatch 2
ev_rus
12:36
Ты сам слился в споре. Базарил то ты про пользователей, что Интел и НВ купили всех, статы Стима, тут на сайте тоже. А теперь привел лишь договоренности по чипам Интел, когда он пробивал других на свою...
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Полк Белок
12:36
Почему должен пахать за копейки? Ой, ну даже и не знаю... Потому, что кто то плохо учился в школе? Потому, что кто то настолько завистливый мудак, что не способен к эмпатическому сопереживанию в част...
Ожил неактивный с 2010 года кошелек Биткоина - с тех пор его содержимое подорожало в 750 000 раз
Abraxas29
12:35
"Не умеет, проверяй инфу лучше" The macOS version offers support for macOS 11, including Apple Silicon. The macOS version also includes major improvements to support for games, including 32 bit games ...
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Max
Каа
12:35
Да это тащится ещё со времен санди-иви... 12600К при жоре в 2 раза больше разогнанного Иви показывает 4 кратный рост производительности! Без всяких геморроев, просто в стоке! А что будет при разгоне и...
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
senbonpetuch1337
12:34
Ты бы посмотрел на свои комментарии, как тебя везде минусят. Люди просто видят, что у тебя IQ ниже трёхзначного значения. Народ не обманешь.
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
senbonpetuch1337
12:33
Преступления не считаются, если их совершила любимка в виде Штуеда)
В сеть попали последние результаты тестов Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K в Cinebench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем