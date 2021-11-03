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Новости Hardware Алексей Сычёв
Число держателей цифрового юаня выросло до 140 млн человек
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Народный банк Китая уже несколько месяцев ведёт эксперименты по введению в оборот государственной цифровой валюты. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на представителей этого банка, сейчас количество частных держателей цифрового юаня достигло 140 млн человек, а ещё десять миллионов формируют корпоративные клиенты китайского центробанка.

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Источник изображения: Bloomberg

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Оборот транзакций в этой цифровой валюте уже измеряется $9,7 млрд, а количество транзакций превысило 150 млн. В конце июня доступом к цифровому юаню обладали лишь 24 млн частных и корпоративных клиентов банка, а обороты были в два раза ниже. Сейчас самая простая форма регистрации электронного кошелька с цифровым юанем требует от гражданина КНР предоставления лишь номера мобильного телефона, а суточный лимит по транзакциям установлен в сумме $781. Годовой лимит в десять раз больше, но желающие могут оформить счёт после личного посещения банка с предоставлением необходимых документов, чтобы снять какие-либо ограничения по обороту средств в цифровых юанях. По словам китайского регулятора, он имеет доступ к информации по транзакциям в этой валюте даже в меньшем объёме, чем при использовании традиционного юаня. Третьи стороны могут получать доступ к информации по транзакциям только в случаях, предусмотренных законодательством.

#финансы #китай #цифровые деньги
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