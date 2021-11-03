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Новости Hardware Алексей Сычёв
Nintendo не сможет выполнить план по поставкам консолей Switch из-за дефицита
Никакими 30 миллионами штук за год уже и не пахнет.
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По информации ресурса Nikkei Asian Review, который сосредоточился в эти дни на теме корректировке производственных программ участников рынка электронных устройств в связи с дефицитом комплектующих, японская компания Nintendo по итогам текущего фискального года, который завершится в марте, сможет выпустить не более 24 млн экземпляров игровой консоли Switch.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Первоначально, как отмечает источник, компания рассчитывала выпустить в текущем фискальном году не менее 30 млн консолей поколения Switch, но позже цель была скорректирована до 25,5 млн экземпляров, но и до этого уровня Nintendo вряд ли дотянет. Дело дошло до того, что японские магазины вынуждены разыгрывать право купить новую модификацию Switch в лотерею, поскольку консолей на всех желающих не хватает. Только в сентябре объёмы продаж в годовом сравнении сократились на 37%. В прошлом году компания продала 28,83 млн консолей, вряд ли этот объём удастся обойти в текущем фискальном году.

#nintendo #игровые консоли #nintendo switch
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