Теперь из-за ограниченного доступа к процессорам Intel и AMD.

Год назад мы уже стали очевидцами того, как Huawei Technologies после вступления в сентябре решающей фазы американских санкций, отрезавших её от доступа к конвейеру TSMC и новым партиям процессоров HiSilicon, отважилась на выделение бизнеса по выпуску смартфонов марки Honor под управление консорциума независимых партнёров. Ряд американских политиков до сих пор призывает наложить санкции и на нынешних владельцев торговой марки Honor, но на родном китайском рынке продажи одноимённых смартфонов за последнее время резко выросли.

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По информации Bloomberg, теперь Huawei Technologies стоит перед очередным трудным выбором. Бизнес по производству серверов на основе x86-совместимых процессоров лишился доступа к этим ключевым компонентам из-за санкций США, хотя Intel и AMD ранее заявляли, что определённый ассортимент комплектующих они поставлять Huawei с одобрения американских властей всё же могут.

Источник изображения: Bloomberg

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Сообщается, что Huawei ищет покупателей на соответствующую часть серверного бизнеса, а выпуск Arm-совместимых серверов на основе собственных процессоров Kunpeng по-прежнему рассчитывает сосредоточить в собственных руках. До введения санкций Huawei имел возможность закупить достаточное количество процессоров HiSilicon для применения в своих серверах, чтобы без проблем функционировать на протяжении пары лет. В роли покупателя части серверного бизнеса Huawei может выступить один из китайских партнёров компании, опирающийся на государственное финансирование. Либо сразу несколько китайских компаний могут приобрести профильные активы Huawei в складчину.