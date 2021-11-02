Пока некоторые американские интернет-гиганты пытаются предложить жителям африканских стран доступ к глобальной сети через ретрансляторы, прикреплённые к разного рода летательным аппаратам, основанная Илоном Маском (Elon Musk) компания Starlink делает ставку на группировку низкоорбитальных спутников. В географическом выражении, как поясняет Reuters, отдельная ставка делается на рынок Индии.
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Учредив недавно стопроцентную дочернюю компанию в Индии, Starlink намеревается к декабрю следующего года реализовать на местном рынке около 200 тысяч абонентских устройств, 80% которых будут использоваться в сельской местности. Компания уже получила предварительные заказы на поставку первых 5000 устройств. На первом этапе провайдер безвозмездно предоставит сто устройств для школ Дели и пригородных районов. В дальнейшем компания будет развивать бизнес в 12 сельских районах Индии.