Тайваньская компания Biostar время от времени напоминает, что выпускает не только материнские платы, но и видеокарты. Свою версию Radeon RX 6600 с типовыми для этого графического решения характеристиками компания представила только сейчас. Она оснащается 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с 128-разрядной шиной и 32 Мбайт скоростной памяти AMD Infinity Cache.
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В свете предстоящей миграции на новое поколение интерфейса компания сочла нужным напомнить, что Radeon RX 6600 поддерживает лишь PCI Express 4.0 и предыдущие версии стандарта. Частоты графического процессора варьируются от 2044 до 2491 МГц. Два крупных вентилятора в системе охлаждения сочетаются с вентиляционными прорезями, занимающими весь второй ярус задней панели. На первом расположились четыре порта для подключения мониторов: три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.