Как сообщает Nikkei Asian Review, компания Apple в сентябре и октябре разместила у своих подрядчиков в два раза меньше заказов на выпуск планшетных компьютеров семейства iPad, поскольку в условиях дефицита компонентов вынуждена концентрировать ресурсы на выпуске новейших смартфонов семейства iPhone 13.
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Руководство компании предвосхитило данную ситуацию на квартальном мероприятии, исключив iPad из тех категорий продуктов, по которым в четвёртом календарном квартале года будет наблюдаться рост выручки. Примечательно, что при этом Apple не только остаётся лидером рынка планшетных ПК с долей более 34%, но и наращивает выручку быстрее других производителей. Очевидно, на подобные жертвы Apple идёт осознанно, поскольку реализация смартфонов приносит ей более половины всей выручки, а спрос на новые модели после сентябрьского анонса ещё высок. Сейчас заказанного iPad придётся ожидать не менее шести недель. Всего из-за дефицита комплектующих Apple рассчитывает в текущем квартале упустить более $6 млрд выручки.