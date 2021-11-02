Презентация состоится в рамках «Площадки будущего», где будут показаны все материнские платы Z690, предназначенные для установки процессоров Intel 12-го поколения. Официальный запуск стартует 2 ноября в 7 часов вечера по московскому времени.
Новые процессоры Intel стали ещё быстрее, а значит им нужна современная начинка и стабильная работа, которую могут обеспечить материнские платы MSI Z690. Наиболее интересными особенностями линейки станут: поддержка оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0. Это позволит увеличить пропускную способность с 64 Гбит/с до внушительных 128 Гбит/с, что станет настоящим скачком для полупроводниковой индустрии. Одновременно с этим ожидается пророст скорости ОЗУ на уровне 30%, что обеспечивается специальными настройками MSI OC LAB и технологией Memory Boost.
Не менее важна безопасность всех компонентов, что успешно реализуется за счёт увеличения фаз питания. Так, все игровые линейки MSI Z690 получили не меньше шестнадцати фаз, что гарантирует стабильность и длительную работу процессора без сбоев. Ценители качества будут приятно удивлены печатными платами, перекочевавшими прямиком из серверного сектора. Медные слои имеют толщину не меньше двух унций, что отвечает за высокую скорость передачи. Важным компонентом серии материнских плат MSI Z690 является большой радиатор, оснащённый термопрокладками K7 и технологией M.2 Shield Frozr. Интерфейс М.2 получил двухстороннюю систему охлаждения, что решает проблему троттлинга и позволяет твердотельным накопителям достичь максимальных скоростей.
Не обошлось без традиционных сетевых портов, которые на этот раз отвечают высочайшим стандартам и могут удовлетворить самые сложные требования энтузиастов и геймеров. Вся новая линейка получила поддержку стандарта Wi-Fi 6E, а за подключение внешних устройств отвечает порт USB Type-C. Абсолютно вся серия Z690 оснащена четырьмя слотами М.2 четвёртого поколения, а в приложении MSI Center появилась функция диагностики системы и создания резервной копии ОС. Любителям ярких эффектов понравится команда MIXER, объединяющая светодиоды с разных устройств для уникального игрового опыта.
Верховная площадка – серия MEG
Здесь потенциальных покупателей ждёт 19-фазная система питания с силой тока до 105 А, отличный уровень рассеивания тепла и бескомпромиссная производительность. Вся линейка MEG предлагает пять слотов для накопителей стандарта М.2, четыре из которых поддерживают интерфейс четвёртого поколения. Также заявлены 2 разъёма PCIe 5.0 x16. В качестве примера можно привести MEG Z690 ACE. Здесь доступны 2 порта 2.5G LAN, а также два подключения USB Type-C, обладающие скоростью 20 Гбит/с. Плата украшена 24-каратным золотом, что без сомнения понравится энтузиастом, привыкшим получать самое лучшее.
Модная Площадка – серия MPG
Особый интерес могут вызвать платы MPG Z690 CARBON WIFI и MPG Z690 FORCE WIFI с двумя разъёмами PCIe 5.0 x16 и пятью слотами М.2, четыре из которых четвёртого поколения. Оба продукта оснащены 18-фазной системой питания и выдерживают силу тока до 75 А. MPG Z690 EDGE WIFI имеет 16-фазную зону VRM и может привлечь потенциальных покупателей ярким серебристым корпусом и незабываемым дизайном.
Триумфальная площадка – серия MAG
Никаких излишеств, только чистая производительность и новые технологии. MAG Z690 TORPEDO получила популярную среди геймеров синюю окраску, погружающую систему с глубокие цвета бездонного океана. MAG Z690 TOMAHAWK WIFI и MAG Z690 TORPEDO оснащены 16-фазной системой питания стандарта Duet Rail с силой тока до 70 А, одним разъёмом PCIe 5.0 x16 и тремя слотами М.2 четвёртого поколения.
Умная площадка – PRO Series
Даная серия станет идеальным рабочим инструментом в руках профессионалов и подходит для создания контента, а также любых других задач. За безопасную работу отвечает 14-фазная система питания, один разъём PCIe 5.0 x16 и четыре слота M.2. Узнать больше можно по ссылкам:
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