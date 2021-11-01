Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Crucial решила разыграть в честь своего двадцатипятилетия фирменные носки
Чем не 23 февраля?
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Первый день ноября дарит нам в рубрике «новости, которые вы заслужили» весьма оригинальный материал со страниц японского сайта AKIBA PC Hotline. Ещё во времена, когда цифровые камеры были редкостью, представители данного ресурса завели привычку прогуливаться с ними по компьютерным рынкам и магазинам японской столицы, не брезгуя даже самыми странными информационными поводами.

реклама

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Марка Crucial, как поясняет японский источник, решила отпраздновать 25-летие своего существования розыгрышем среди местных покупателей различной сувенирной продукции. Поскольку раздавать модули памяти и твердотельные накопители было бы слишком банально и дорого, сто счастливчиков по итогам розыгрыша решено одарить сувенирной продукцией. Для участия в розыгрыше необходимо до двадцатого декабря совершать покупки продукции Crucial в японских магазинах и зарегистрироваться на странице акции.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Уже в следующем году будут определены сто победителей, которым достанутся либо футболки, либо пончо, либо носки, либо держатель для бутылки с водой. Второй и третий типы призов имеют специфическую раскраску, позволяющую добиться ассоциаций с внешним видом модулей оперативной памяти.

#crucial #япония #модули памяти #юбилей #розыгрыш
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Япония ограничит доступ иностранных студентов к чувствительным для национальной безопасности технологиям
Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
Европа ищет поддержки в борьбе с дефицитом чипов в Японии, Южной Корее и на Тайване
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 новинок от Xiaomi - прозрачный телевизор, дегидратор и другие
+
Ретробенчи: Pentium III vs Pentium IV - кто быстрее
70
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: октябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Жесткая борьба видеокарт HD7870 / RX560 / R9 290 / GTS450 / GTX750 Ti / GTX1070
42
Жизнь до Интернет или какие хардварные журналы мы листали в прошлом
62
Сравнение процессоров Ryzen 3700x и 5800x (и 5600x) в четырех играх
14
Загадки истории: Мюнхенский сговор 1938 года
18
Жесткая борьба видеокарт: Видеоматериалы
8
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
+

Сейчас обсуждают

FELSHER
12:28
Ну если уже имеющимся красно-синим не сольют - то хорошо. А так, неушто кому то 3600/10600 для игорей не хватает? Или есть видюхи что-бы эти процы раскрыть?))
Core i9-12900K не оставил шансов Ryzen 9 и Core i9-11900K в тесте CPU-Z
Катерина Стец
12:27
тебе кажется. я развлекаюсь. забавляют летчики на коттеджах по канарам
Epic Games закрывает Fortnite в Китае
Твоя мамка
12:27
Это уже старье
Цены на видеокарты в Европе устремились вверх, а в Пакистане Vega 64 после ремонта стоит 1000 USD
Johan_888
12:26
Всего 100? совсем не дорого. Выглядит безобразно, где подсветка? Большинство людей даже не поймут, что за камуфляж на тебе?
Crucial решила разыграть в честь своего двадцатипятилетия фирменные носки
Катерина Стец
12:26
и запятые. по-видиому ты тоже неправильно применил. из-за вот так вот пишется, через тире
Epic Games закрывает Fortnite в Китае
Твоя мамка
12:24
Объём изменений в ремастере будет достаточно серьёзным: примерно как в сборнике Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition по сравнению с оригинальными играми. Так это смехотура просто
Инсайдер: GTA 6 находится в производственном аду, а на PC всё же выйдет ремастер Red Dead Redemption
Adam Smith
12:22
каких интелбоев? пока я вижу твои влажные мечты о жопах))))
Core i9-12900K не оставил шансов Ryzen 9 и Core i9-11900K в тесте CPU-Z
Олег Власов
12:22
Здравствуйте,но Оно не понимает полутонов, здесь приходиться всё расшифровывать.
Epic Games закрывает Fortnite в Китае
FillWillson
12:21
Этот чел даже не понимает и не знает зачем её продаёт, какая-то банальная причина... :) :) :)
Цены на видеокарты в Европе устремились вверх, а в Пакистане Vega 64 после ремонта стоит 1000 USD
Alex TOPMAN
12:20
Лет через 5 ты будешь смотреть уже только на RTX/GTX 5050 и такой же лоу сегмент от красных.
AMD Radeon RX 6900 XT разогнался до 3100 МГц по графическому процессору
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем