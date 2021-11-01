Чем не 23 февраля?

Первый день ноября дарит нам в рубрике «новости, которые вы заслужили» весьма оригинальный материал со страниц японского сайта AKIBA PC Hotline. Ещё во времена, когда цифровые камеры были редкостью, представители данного ресурса завели привычку прогуливаться с ними по компьютерным рынкам и магазинам японской столицы, не брезгуя даже самыми странными информационными поводами.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Марка Crucial, как поясняет японский источник, решила отпраздновать 25-летие своего существования розыгрышем среди местных покупателей различной сувенирной продукции. Поскольку раздавать модули памяти и твердотельные накопители было бы слишком банально и дорого, сто счастливчиков по итогам розыгрыша решено одарить сувенирной продукцией. Для участия в розыгрыше необходимо до двадцатого декабря совершать покупки продукции Crucial в японских магазинах и зарегистрироваться на странице акции.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Уже в следующем году будут определены сто победителей, которым достанутся либо футболки, либо пончо, либо носки, либо держатель для бутылки с водой. Второй и третий типы призов имеют специфическую раскраску, позволяющую добиться ассоциаций с внешним видом модулей оперативной памяти.