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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Radeon RX 6900 XT разогнался до 3100 МГц по графическому процессору
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Напомнить о том, что не перевелись ещё на земле сербской мастера экстремального разгона, на прошедшей неделе взялся энтузиаст с амбициозным псевдонимом d0minat0r. Видеокарту Sapphire Radeon RX 6900 XT он при помощи резервуара с жидким азотом разогнал до 3108/17136 МГц, но в тесте 3DMark Time Spy Extreme она отличилась на чуть более низких частотах 3049/17168 МГц.

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Источник изображения: HWBot, d0minat0r

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Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X был разогнан при помощи аналогичного способа охлаждения до 5.8 ГГц, в совокупности это позволило набрать в тесте 12 474 балла и занять первое место в модельном зачёте. Поскольку в других подходах автору удалось добиться достижения более высоких частот от видеокарты, то он рассчитывает на улучшение результата в 3DMark Time Spy Extreme.

#amd #экстремальный разгон #radeon rx 6900 xt
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