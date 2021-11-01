Особенности монтажа процессоров на плату объясняются иллюстрациями.

Скорое появление процессоров Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 дало Intel возможность напомнить об особенностях процессорного разъёма и конструктивного исполнения LGA 1700 в целом, в результате чего на сайте компании появилась тематическая страница с иллюстрациями.

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Источник изображения: Intel

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Во-первых, производитель подчёркивает, что процессоры в исполнении LGA 1700 не могут быть совместимы с LGA 1200 ни механически, ни электрически. Как можно понять из обозначения разъёма, количество контактов тоже пропорционально увеличено. Во-вторых, у процессоров в исполнении LGA 1700 четыре выреза в текстолите, позволяющих единственно правильным образом (если не считать вероятности переворота) расположить процессор в разъёме. У процессоров в исполнении LGA 1200 таких вырезов было только два. Треугольник в одном из углов печатной платы процессора при установке в разъёме LGA 1700 должен быть обращён к шарниру прижимной рамки.