Погода на Марсе – в их числе?

Основная часть вопросов экспертов на квартальном отчётном мероприятии Apple в той или иной степени касалась ситуации с дефицитом компонентов, который за минувший квартал вынудил компанию упустить выручку в размере не менее $6 млрд. При этом представитель Bank of America задал главе компании вопрос о принципах ценового позиционирования iPhone, упоминая в качестве примера появление в Китае базовой версии iPhone 13 по более низкой цене, чем прошлогодний iPhone 12.

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Источник изображения: Apple

Аналитик хотел подтолкнуть руководство Apple к рассказу о новой инициативе по назначению более привлекательных цен на устройства нового поколения во всём мире, но Тим Кук (Tim Cook) сухо отметил, что приведённый пример был по-своему уникален, и на каждом рынке Apple выбирает цену с учётом множества разных факторов. Затраты, цены на продукцию конкурентов, обменные курсы валют и ещё ряд условий влияют на ценовую политику Apple в отдельно взятом регионе.

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В сентябре в календаре Apple завершился 2021 фискальный год. За прошедшие двенадцать месяцев, по словам главы компании, примерно одна треть выручки генерировалась на рынках с растущей экономикой. В Индии и Вьетнаме, например, выручка вообще удвоилась.