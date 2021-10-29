Настоящей свежей струёй в потоке однотипных материалов по данным публикаций VideoCardz стали новости со страниц HWBot, которые доставил в редакцию известный постоянным читателям российский энтузиаст Traktor, который за счёт традиционной поддержки товарища с псевдонимом Mentoza смог на время установить в свою систему видеокарту GeForce RTX 3080 Ti, довольствующуюся штатной системой охлаждения в силу очевидных причин. По словам автора эксперимента, потенциал разгона видеокарты был ограничен имеющимися настройками энергопотребления, но графический процессор удалось в ряде тестов разогнать до 2205 МГц.
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Зато центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X принадлежал самому автору эксперимента, поэтому разгонять его Traktor взялся с использованием водоблока и чиллера. Под нагрузкой частота процессора достигала 5050 МГц, хотя более доступный процессор AMD Ryzen 5 5600X при использовании системы фазового перехода достигал близкой частоты 5300 МГц при меньшем количестве ядер.
Итогом эксперимента стали девять первых мест в модельном зачёте GeForce RTX 3080 Ti, а ещё Traktor за шесть лет активной деятельности в системе HWBot занял первое место по результативности достижений в команде Team Russia. Одних только «золотых медалей» в его копилке набралось почти девять сотен.