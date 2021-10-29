Хуже всего дела обстоят со зрелой литографией.

Поскольку квартальная выручка Apple в годовом сравнении выросла на 29% и достигла $83,4 млрд, компании вряд ли можно было жаловаться на какие-то проблемы, но на квартальной отчётной конференции руководство нашло такой повод. Им предсказуемо стал дефицит компонентов, который вынудил Apple упустить выгоду в размере $6 млрд в минувшем квартале, а в текущем этот негативный эффект станет ещё больше.

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Источник изображения: BBC

В прошлом квартале дефицит ограничивал объёмы производства всех основных изделий марки – от смартфонов и ноутбуков до планшетов и настольных компьютеров. В текущем же квартале выручка от реализации iPad должна сократиться именно по вине дефицита. В сентябре и начале октября, как поясняют представители Apple, ситуацию усугублял локдаун в Малайзии и его последствия, но в дальнейшем дефицит чипов останется главным источником проблем с поставками продукции.

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Как добавил генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), основную часть чипов компания поручает выпускать подрядчикам с использованием передовой литографии, а вот более зрелые техпроцессы как раз становятся «узким местом». По итогам текущего квартала упущенная выручка в результате дефицита компонентов превысит $6 млрд, и руководство Apple не берётся строить прогнозы о сроках смягчения дефицита.