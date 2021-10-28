О росте операционных расходов в отчётном периоде на вчерашнем квартальном мероприятии уже говорил финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar), но знакомство с содержанием формы 10-Q позволяет лучше понять, как распределялись средства между направлениями деятельности компании. В частности, расходы на разработку и исследования в третьем квартале выросли на 51% до $765 млн. За первые девять месяцев этого года они увеличились на 44% до $2 млрд.
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Административные, общие и маркетинговые расходы за квартал выросли на 38% до $376 млн, а вот за первые девять месяцев текущего года они смогли достичь $1 млрд, увеличившись на 51% относительно аналогичного периода предыдущего года. В эту же сумму вошли и $8 млн расходов, связанных с предстоящим поглощением компании Xilinx. Всего с начала года AMD потратила на подготовку этой сделки $33 млн.