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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Квартальная норма прибыли UMC достигла двадцатилетнего максимума
И следующий год тоже обещает быть урожайным.
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Если неискушённый читатель ещё в состоянии путать TSMC и PSMC, то тайваньскую же компанию UMC многие знают по той причине, что она входит в пятёрку крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Отчитавшись о результатах квартала, она заявила о превышении выручкой рубежа в $2 млрд и достижении двадцатилетнего максимума по норме прибыли – 36,8% в валовом выражении и 27,1% на операционном уровне.

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Источник изображения: DigiTimes

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Производитель отмечает, что его мощности загружены более чем на сто процентов. По факту это может означать, что заказы уже принимаются не только на следующий год, но и на 2023-й. В последовательном сравнении выручка выросла на 9,8%, в годовом – на 24,6%. Примечательно, что 19% выручки компания получает от реализации 28-нм и 22-нм продукции, которая хоть и не кажется передовой, но пользуется огромным спросом в условиях дефицита компонентов. Объёмы поставок кремниевых пластин в 200-мм эквиваленте увеличились последовательно на 2,6% до 2,5 млн штук. В следующем году, как рассчитывает руководство, UMC продолжит увеличивать объём выручки и собственную долю рынка.

#аналитика #финансы #полупроводники #umc
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Сейчас обсуждают

Каа
11:30
А догонять-то в чём? Рынок у Интела, деньги у Интела, заводы у Интела, а АМД, это так, острая приправа к обеду, чтобы ФАС довольна была.
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
Вскукарек Интелбоев
11:29
Херню они там напатчили
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
Вскукарек Интелбоев
11:28
Слон ленивый и жадный, получил пинка под сраку и теперь в роли догоняющего пока что
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
Каа
11:27
Зачем слону догонять моську? Скорее слон будет использовать моську, как разведку дороги, но моське об этом не скажет, ибо мудр слон.
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
Overseer man
11:26
Вот к слову сортир на котором якобы летали на Луну. Я долго смеялся когда увидел.))
Amazon и Verizon выведут на орбиту тысячи спутников для лучшего покрытия 4G и 5G
Зеновий Радеонович
11:25
и вот такого вот "инвалида" интелу приходится догонять, ужос.
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
Антон вырезай его
11:25
12600KF будет стоить как 5600x только больше ядер и производительности. но жор как то не радует
Intel представила процессоры Core 12-го поколения с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0 — характеристики, производительность и цены
Синий не фанат
11:25
Смотрели на чтение л3 кэша после патча? Оно в два раза стало меньше чем до патча))
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
CTyDeHT
11:24
Intel 4004
Intel тестировала Ryzen 9 5950X на версии Windows 11, снижающей производительность процессоров AMD
Overseer man
11:24
Бред ты видишь и слышишь только от NASA и Роскосмос. За столько денег сколько они получают ложь будет длиться вечность если люди не очнутся. Без проблем ничего не получится, правительство сделает все ...
Amazon и Verizon выведут на орбиту тысячи спутников для лучшего покрытия 4G и 5G
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