И следующий год тоже обещает быть урожайным.

Если неискушённый читатель ещё в состоянии путать TSMC и PSMC, то тайваньскую же компанию UMC многие знают по той причине, что она входит в пятёрку крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов. Отчитавшись о результатах квартала, она заявила о превышении выручкой рубежа в $2 млрд и достижении двадцатилетнего максимума по норме прибыли – 36,8% в валовом выражении и 27,1% на операционном уровне.

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Источник изображения: DigiTimes

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Производитель отмечает, что его мощности загружены более чем на сто процентов. По факту это может означать, что заказы уже принимаются не только на следующий год, но и на 2023-й. В последовательном сравнении выручка выросла на 9,8%, в годовом – на 24,6%. Примечательно, что 19% выручки компания получает от реализации 28-нм и 22-нм продукции, которая хоть и не кажется передовой, но пользуется огромным спросом в условиях дефицита компонентов. Объёмы поставок кремниевых пластин в 200-мм эквиваленте увеличились последовательно на 2,6% до 2,5 млн штук. В следующем году, как рассчитывает руководство, UMC продолжит увеличивать объём выручки и собственную долю рынка.