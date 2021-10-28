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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В третьем квартале запасы готовой продукции AMD сократились в два раза
Зато стоимость обрабатываемой продукции выросла в полтора раза.
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На вчерашней квартальной конференции руководство AMD уделило особое внимание рассказу о том, как непрерывно увеличивает объёмы производства продукции в большинстве занимаемых секторов рынка. Естественно, речь в данном случае идёт об увеличении объёмов заказов для TSMC и GlobalFoundries, поскольку именно они снабжают компанию готовой продукцией. Отчёт по форме 10-Q позволяет составить некоторую количественную характеристику происходящих процессов.

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Источник изображения: AMD

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По сравнению с третьим кварталом прошлого года, количество находящейся в производстве продукции AMD в денежном выражении выросло на 52%, при этом запасы готовой продукции сократились более чем в два раза – по всей видимости, всё продаётся буквально «с колёс». Всего складские запасы и приравниваемая к ним продукция за год увеличились в стоимостном выражении на 36%. Нельзя исключать, что выкупать свои заказы у TSMC компании приходится уже по более высоким ценам, поэтому не следует думать, что и в натуральном выражении запасы продукции выросли прямо пропорционально.

#amd #аналитика #финансы #процессоры #лиза су
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