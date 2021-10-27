Старт продаж — 4 ноября.

Компания Intel официально показала 12-е поколение Core, известное под кодовым названием Alder Lake. Анонсированная линейка процессоров представлена уникальной гибридной архитектурой, сочетающей в себе ядра двух типов на одном кристалле: производительных с индексом «P» (Performance, архитектура Golden Cove) и энергоэффективных «E» (Efficient, архитектура Gracemont).

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P-ядра несут в себе по 2 логических процессора и предназначаются для работы с однопоточными и малопоточными процессами. Intel утверждает, что по сравнению с прошлым поколением Rocket Lake P-ядра способны демонстрировать прирост в 19% по числу исполняемых инструкций за такт. Производитель также называет их «самыми производительными ядрами за всю историю».

E-ядра предназначены для масштабирования многопоточных нагрузок и минимизации прерываний от диспетчера задач, они не поддерживают Hyper-Threading. Обеспечивать эффективную совместную работу двух типов ядер призвана технология Intel Thread Director.

Линейка Alder Lake будет представлена минимум 60 моделями процессоров с уровнем TDP от 9 до 125 Вт. То есть, Intel подготовила замену не только для Rocket Lake в сегменте настольных процессоров, но и позаботилась о достойном преемнике Tiger Lake для мобильного направления.

В момент официального анонса 12-го поколения Core компания Intel рассказала только о шести новых моделях. Речь идёт о настольных процессорах, половина из которых оснащена интегрированной графикой UHD Graphics 770 с архитектурой Xe. Версии с суффиксом «F» поставляются без графических ядер, во всех остальных аспектах они одинаковы.

А теперь пройдёмся по характеристикам и объявленным официальным ценам.

Core i9-12900K и i9-12900KF:

количество ядер — 16 (8P + 8E);

количество потоков — 24;

максимальная тактовая частота в Turbo-режиме — 5,2 ГГц;

базовая тактовая частота P-ядер — 3,2 ГГц;

базовая тактовая частота E-ядер — 2,4 ГГц;

кэш-память L3 — 30 Мбайт;

кэш-память L2 — 14 Мбайт;

TDP — 125 Вт,

максимальное потребление — 241 Вт.

стоимость — 589 долларов (стандартная версия), 564 доллара (без графики).

Core i7-12700K и i7-12700KF

количество ядер — 12 (8P + 4E);

количество потоков — 20;

максимальная тактовая частота в Turbo-режиме — 5,0 ГГц;

базовая тактовая частота P-ядер — 3,6 ГГц;

базовая тактовая частота E-ядер — 2,7 ГГц;

кэш-память L3 — 25 Мбайт;

кэш-память L2 — 12 Мбайт;

TDP — 125 Вт,

максимальное потребление — 190 Вт.

стоимость — 409 долларов (стандартная версия), 384 доллара (без графики).

Core i5-12600K и i5-12600KF:

количество ядер — 10 (6P + 4E);

количество потоков — 16;

технология Turbo Boost — не поддерживается;

базовая тактовая частота P-ядер — 3,7 ГГц;

базовая тактовая частота E-ядер — 2,8 ГГц;

кэш-память L3 — 20 Мбайт;

кэш-память L2 — 9,5 Мбайт;

TDP — 125 Вт,

максимальное потребление — 150 Вт.

стоимость — 289 долларов (стандартная версия), 264 доллара (без графики).

Настольные версии Alder Lake оснащены процессорным разъёмом LGA 1700, новейшим сокетом станут комплектоваться материнские платы с чипсетами Intel 600-й серии. В момент анонса производитель рассказал только о флагманском чипсете Z690, который предлагает:

до 28 линий PCIe версий 3.0 и 4.0;

поддержку USB 3.2 2x2;

Thunderbolt 4;

Wi-Fi 6E.

И ещё немного об очевидном. Вся линейка Intel Core 12-го поколения получила поддержку оперативной памяти двух типов: DDR4 и DDR5. Речь идёт о первых процессорах на рынке с поддержкой памяти нового поколения. DDR5 обеспечивает значительный прирост пропускной способности: в той же базовой спецификации эффективная частота равна 4800 МГц). Процессоры линейки Alder Lake первыми получили поддержку стандарта PCIe 5.0 (16 линий) с четырьмя дополнительными линиями PCIe 4.0.

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Новинки Intel Core 12-го поколения уже можно предзаказать в некоторых магазинах, старт продаж намечен на 4 ноября.