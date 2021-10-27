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Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel представила процессоры Core 12-го поколения с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0 — характеристики, производительность и цены
Старт продаж — 4 ноября.
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Компания Intel официально показала 12-е поколение Core, известное под кодовым названием Alder Lake. Анонсированная линейка процессоров представлена уникальной гибридной архитектурой, сочетающей в себе ядра двух типов на одном кристалле: производительных с индексом «P» (Performance, архитектура Golden Cove) и энергоэффективных «E» (Efficient, архитектура Gracemont).

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P-ядра несут в себе по 2 логических процессора и предназначаются для работы с однопоточными и малопоточными процессами. Intel утверждает, что по сравнению с прошлым поколением Rocket Lake P-ядра способны демонстрировать прирост в 19% по числу исполняемых инструкций за такт. Производитель также называет их «самыми производительными ядрами за всю историю».

E-ядра предназначены для масштабирования многопоточных нагрузок и минимизации прерываний от диспетчера задач, они не поддерживают Hyper-Threading. Обеспечивать эффективную совместную работу двух типов ядер призвана технология Intel Thread Director.

Линейка Alder Lake будет представлена минимум 60 моделями процессоров с уровнем TDP от 9 до 125 Вт. То есть, Intel подготовила замену не только для Rocket Lake в сегменте настольных процессоров, но и позаботилась о достойном преемнике Tiger Lake для мобильного направления.

В момент официального анонса 12-го поколения Core компания Intel рассказала только о шести новых моделях. Речь идёт о настольных процессорах, половина из которых оснащена интегрированной графикой UHD Graphics 770 с архитектурой Xe. Версии с суффиксом «F» поставляются без графических ядер, во всех остальных аспектах они одинаковы.

А теперь пройдёмся по характеристикам и объявленным официальным ценам.

Core i9-12900K и i9-12900KF:

  • количество ядер — 16 (8P + 8E);
  • количество потоков — 24;
  • максимальная тактовая частота в Turbo-режиме — 5,2 ГГц;
  • базовая тактовая частота P-ядер — 3,2 ГГц;
  • базовая тактовая частота E-ядер — 2,4 ГГц;
  • кэш-память L3 — 30 Мбайт;
  • кэш-память L2 — 14 Мбайт;
  • TDP — 125 Вт,
  • максимальное потребление — 241 Вт.
  • стоимость — 589 долларов (стандартная версия), 564 доллара (без графики).

Core i7-12700K и i7-12700KF

  • количество ядер — 12 (8P + 4E);
  • количество потоков — 20;
  • максимальная тактовая частота в Turbo-режиме — 5,0 ГГц;
  • базовая тактовая частота P-ядер — 3,6 ГГц;
  • базовая тактовая частота E-ядер — 2,7 ГГц;
  • кэш-память L3 — 25 Мбайт;
  • кэш-память L2 — 12 Мбайт;
  • TDP — 125 Вт,
  • максимальное потребление — 190 Вт.
  • стоимость — 409 долларов (стандартная версия), 384 доллара (без графики).

Core i5-12600K и i5-12600KF:

  • количество ядер — 10 (6P + 4E);
  • количество потоков — 16;
  • технология Turbo Boost — не поддерживается;
  • базовая тактовая частота P-ядер — 3,7 ГГц;
  • базовая тактовая частота E-ядер — 2,8 ГГц;
  • кэш-память L3 — 20 Мбайт;
  • кэш-память L2 — 9,5 Мбайт;
  • TDP — 125 Вт,
  • максимальное потребление — 150 Вт.
  • стоимость — 289 долларов (стандартная версия), 264 доллара (без графики).

Настольные версии Alder Lake оснащены процессорным разъёмом LGA 1700, новейшим сокетом станут комплектоваться материнские платы с чипсетами Intel 600-й серии. В момент анонса производитель рассказал только о флагманском чипсете Z690, который предлагает:

  • до 28 линий PCIe версий 3.0 и 4.0;
  • поддержку USB 3.2 2x2;
  • Thunderbolt 4;
  • Wi-Fi 6E.

И ещё немного об очевидном. Вся линейка Intel Core 12-го поколения получила поддержку оперативной памяти двух типов: DDR4 и DDR5. Речь идёт о первых процессорах на рынке с поддержкой памяти нового поколения. DDR5 обеспечивает значительный прирост пропускной способности: в той же базовой спецификации эффективная частота равна 4800 МГц). Процессоры линейки Alder Lake первыми получили поддержку стандарта PCIe 5.0 (16 линий) с четырьмя дополнительными линиями PCIe 4.0.

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Новинки Intel Core 12-го поколения уже можно предзаказать в некоторых магазинах, старт продаж намечен на 4 ноября.

#intel #процессоры #alder lake #core
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Сейчас обсуждают

omoikane
20:10
она работает на арм :D
Характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake попали в Сети за несколько часов до премьеры
Freeman00
20:09
Внимание - игровые тесты проводились на 12900к и DDR5 4400. 4400 Карл !!!!
Характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake попали в Сети за несколько часов до премьеры
Ilikethat
20:09
Ждём. Пока непонятна ширина, ценник и наличие гугл сервисов. При ширине от 85 мм, цене ≈300$, +гуглы = новый Ми Мах и потенциальный хит.
Полные характеристики Honor X30 Max 5G просочились за день до запуска
Eduard HH
20:09
Дайте Фене кто нибудь 6 сериию Радеонов для тестов или даные для екселя.
Hitman 2: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Просто Хомяк
20:09
И какие там задержки? В том же магазине CORSAIR 5200 38-38-38-84 стоит 330$, GEIL 5200 34-38-38-78 — $370.
Характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake попали в Сети за несколько часов до премьеры
Зеновий Радеонович
20:06
узнают, когда на новый проц старый кулер будут устанавливать.
AMD объявила о рекордной выручке благодаря высокому спросу и увеличению предложения
omoikane
20:06
Это где в играх у интел работают большие ядра, они всегда в приоритете. И кое где даже старенькие 5ххх несмогли обогнать :D На win 11 до патча причем, это с учетом что ядра у алдеров заметно крупнее ...
Характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake попали в Сети за несколько часов до премьеры
Зеновий Радеонович
20:04
коррекция перед пампом. Закупаться надо на низах, если что.
Майнящаяся на SSD и HDD криптовалюта Chia обновила исторический минимум
omoikane
20:04
тех. презентация уже прошла для блогеров, все не так радужно как всегда :D
Характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake попали в Сети за несколько часов до премьеры
LoL
20:04
Забавный Е-кор или магия чисел: +80% к скайлейку? +40% к скайлейку? +1% к скайлейку)))
Характеристики и цены процессоров Intel Alder Lake попали в Сети за несколько часов до премьеры
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