Китайская компания Doogee подготовила к распродаже 11.11 массу интересных предложений. Все желающие смогут приобрести смартфоны производителя со скидкой до 95 долларов. В распродаже принимают участие четыре модели, а также умные часы DG Ares.
Начнём с Doogee V10. Это смартфон среднебюджетного класса. Его стоимость составляет 310 долларов. В рамках распродажи вы можете купить модель за 260 долларов. Кроме того, компания дарит купон на дополнительную скидку в размере 20 долларов, то есть устройство обойдётся вам в 240 долларов. Специальное предложение действует только в течение 24 часов с момента старта распродажи.
Что до самого телефона, он заключён в защищённый корпус и отличается хорошей автономностью за счёт наличия аккумулятора ёмкостью 8500 мА*ч. Модель поддерживает 33-ваттную зарядку, мобильные сети пятого поколения и может похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой. Аппаратная платформа в Doogee V10 построена на базе 7-нанометровой однокристальной системы Dimensity 700, которая дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составляет 128 ГБ.
Второе доступное по акции устройство называется Doogee S97 Pro. В список его фишек входит лазерный дальномер. Корпус тоже имеет защиту от ударов. Акционная стоимость смартфона составляет 225 долларов вместо 300 долларов. Но первые покупатели смогут приобрести модель с дополнительной скидкой 5 долларов.
Doogee S97 Pro несёт на борту 12-нанометровый мобильный процессор Helio G95, который трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получают 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость встроенной батареи составила 8500 мА*ч.
Третий акционный смартфон – Doogee S96 Pro. Главной особенностью является камера ночного видения разрешением 20 МП на базе датчика изображения компания Sony. Для фото- и видеосъёмки предусмотрено 48-мегапиксельный оптический модуль с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта.
Оснащается смартфон процессором Helio 90, который выполняется по нормам 12-нанометровой технологии. Трудится он в паре с 8 ГБ оперативной памяти, в то время как хранилище рассчитано на 128 ГБ. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 6350 мА*ч. Стоимость Doogee S96 Pro в рамках распродажи 11.11 снижена на 45 долларов и составляет 225 долларов. Дополнительная скидка тоже есть – 5 долларов для первых покупателей.
Наконец, последний умный телефон, доступный на распродаже – Doogee S88 Plus. Именно он предлагается со скидкой 95 долларов – 195 долларов вместо 290 долларов. За эти деньги покупатели получают модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством на 128 ГБ.
Doogee S88 Plus тоже упакован в защищённый корпус. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА*ч, в то время как за фото- и видеосъёмку отвечает тройная основная камера, венцом которой является 48-мегапиксельный оптический модуль.
Последнее специальное предложение – умные часы DG Ares с 1,32-дюймовым дисплеем. Компания оценила их в 70 долларов, но в рамках распродажи 11.11 гаджет можно будет купить за 25 долларов. Но только первые 300 штук.
В завершение добавим, что китайская компания запустила розыгрыш пяти смартфонов Doogee S32 и пяти умных часов Doogee CS1. С условиями вы можете ознакомиться на официальном сайте производителя.