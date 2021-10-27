Конца и края не видно.

Как мы уже отмечали сегодня, на квартальной отчётной конференции финансовый директор AMD ловко избежал прямого ответа на вопрос о влиянии растущих цен на услуги TSMC на собственный бизнес компании, но генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) долго и проникновенно говорила о том, что уже несколько кварталов подряд AMD удаётся увеличивать объёмы выпуска продукции.

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Компанию PSMC нельзя назвать лидером отрасли, но заявления её генерального директора со страниц DigiTimes в целом характеризуют ситуацию в полупроводниковой промышленности. Фрэнк Хуан (Frank Huang), возглавляющий PSMC, призвал клиентов готовиться к повышению цен на услуги этого контрактного производителя и конкурентов на протяжении 2022 года.

Источник изображения: DigiTimes

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Такому поведению будет способствовать сохраняющийся высокий спрос на услуги контрактных производителей, даже несмотря на некоторое снижение активности в сегменте потребительской электроники. Квоты на конвейере быстро займут другие клиенты – те же поставщики автокомпонентов, например.