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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD вкладывает существенные средства в увеличение объёмов производства продукции
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С самого начала года AMD регулярно пересматривала собственный прогноз по увеличению выручки по итогам года, третья квартальная конференция не стала исключением, и руководство заявило, что компания рассчитывает на прирост выручки по итогам года теперь уже не на 60%, а на все 65%. Разница не такая уж большая, но в условиях всепоглощающего дефицита и экономической неопределённости и такой оптимизм дорогого стоит.

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Источник изображения: AMD

На отчётном мероприятии Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что рост бизнеса компании в сегменте ПК сейчас ограничивают проблемы с доступностью компонентов, необходимых партнёрам для выпуска готовых компьютеров. Сама компания могла бы продавать больше своих процессоров. При этом она на протяжении года с лишним серьёзно инвестирует в увеличение объёмов производства своих продуктов, и продолжит это делать в следующем году, поскольку на рынке должны появиться сразу несколько новинок.

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Размер выручки AMD в третьем квартале превзошёл ожидания аналитиков, и прогноз по росту выручки на 65% по итогам года тоже бы не упоминался, если бы компания не была уверена в своей способности увеличить объёмы поставок продукции. Кстати, финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) не стал прямо отвечать на вопрос аналитиков о влиянии роста цен на услуги TSMC на бизнес AMD. Он лишь уклончиво заявил, что не сомневается в способности компании улучшать финансовые показатели в будущем году и представлять новые продукты.

#amd #аналитика #финансы
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