В показателях выручки, но всё же.

Нужно немного потерпеть, чтобы дождаться появления квартального отчёта AMD по форме 10-Q, а пока о структурных изменениях на клиентском направлении мы можем судить только по официальным заявлениям Лизы Су (Lisa Su) на квартальном отчётном мероприятии. Уже пятый квартал подряд выручка компании растёт более чем на 50% в годовом сравнении, и клиентское направление отвечает за её основную часть, поэтому следует уделить внимание прогрессу AMD в этой сфере.

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Источник изображения: AMD

Как уже отмечалось сегодня, в клиентском сегменте и на направлении графики выручка выросла на 44% в годовом сравнении и на 7% последовательно, до $2,4 млрд, преимущественно за счёт увеличения объёмов продаж процессоров Ryzen, видеокарт Radeon и ускорителей AMD Instinct для серверного применения.

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Средняя цена реализации процессоров выросла за счёт преобладания в структуре реализации более дорогих моделей. Вообще, объёмы поставок процессоров семейства Ryzen 5000 выросли последовательно на двузначное число процентов. Уже шестой квартал подряд AMD увеличивает свою долю на рынке процессоров в денежном выражении. Другими словами, физически количество поставляемых процессоров могло увеличиться гораздо скромнее.