Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры Ryzen помогают AMD уже шестой квартал подряд увеличивать долю рынка
В показателях выручки, но всё же.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Нужно немного потерпеть, чтобы дождаться появления квартального отчёта AMD по форме 10-Q, а пока о структурных изменениях на клиентском направлении мы можем судить только по официальным заявлениям Лизы Су (Lisa Su) на квартальном отчётном мероприятии. Уже пятый квартал подряд выручка компании растёт более чем на 50% в годовом сравнении, и клиентское направление отвечает за её основную часть, поэтому следует уделить внимание прогрессу AMD в этой сфере.

реклама

Источник изображения: AMD

Как уже отмечалось сегодня, в клиентском сегменте и на направлении графики выручка выросла на 44% в годовом сравнении и на 7% последовательно, до $2,4 млрд, преимущественно за счёт увеличения объёмов продаж процессоров Ryzen, видеокарт Radeon и ускорителей AMD Instinct для серверного применения.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Средняя цена реализации процессоров выросла за счёт преобладания в структуре реализации более дорогих моделей. Вообще, объёмы поставок процессоров семейства Ryzen 5000 выросли последовательно на двузначное число процентов. Уже шестой квартал подряд AMD увеличивает свою долю на рынке процессоров в денежном выражении. Другими словами, физически количество поставляемых процессоров могло увеличиться гораздо скромнее.

#amd #аналитика #финансы #процессоры #ryzen 5000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Полировка крышки AMD Ryzen 9 5950X позволила снизить температуру под нагрузкой на шесть градусов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
94
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
61
Total War: Warhammer - стратегия и много-много ностальгии
10
О Биткоине для чайников - правильно покупаем, храним и продаем криптовалюту
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
10
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Мои впечатления от игры Anno 1404
8
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть четвертая
+
Мнение: Игра в кальмара - хит или провал
29
Исследование влияния таймингов на Zen 2 (+Zen 3) в Shadow of the Tomb Raider
3

Сейчас обсуждают

zalupsmus
09:39
В каком году ты родился?
Мнение: Игра в кальмара - хит или провал
omoikane
09:38
карты LHR для них и так цены высокие. На складах карт много, смысл повышать цены нет, так как нет дефицита.
Подорожание Эфира перестало влиять на цену видеокарт, а GPU NVIDIA не дорожают – MarketWatch
Sergey Grigorev
09:38
Эти родственники в сговоре. А антимонопольщики ничего не делают.
Глава AMD: «Майнинг – это не тот сегмент, который мы обслуживаем»
Виктор Викторович
09:37
https://valid.x86.fr/bench/43im1j https://valid.x86.fr/bench/f4ndhs
Тест Intel Core i5-12600K показал, что потоковая передача данных на 50% выше, чем у 11600K
LEVAK
09:36
Засуетились азиатские братья.
Основатель TSMC не верит в успех инициативы США по развитию собственной промышленности
Sergey Grigorev
09:36
Глядя на прайсы поставщиков приходит мысль, что они вообще сейчас никого не обслуживают.
Глава AMD: «Майнинг – это не тот сегмент, который мы обслуживаем»
Виктор Викторович
09:35
а причем тут твой кошелек и мой? у какого большинства? я говорю исключительно за личные возможности. у меня за 5 лет прошло 3 разных платформы, не потому-что у меня была в этом необходимость крайняя, ...
Тест Intel Core i5-12600K показал, что потоковая передача данных на 50% выше, чем у 11600K
Артем Киселев
09:35
Как написал Sirise (и на основе истории с АМ4) остальные тоже подтянутся. А если очень хочется сразу и без предоставления чеков, то такой комплект будет стоить 8$.
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
LEVAK
09:34
Амперы жрут, фризят, у обычных пользователей ещё и сильно задушены. В 1080 и 2К крайне процессорозависимы и мало годятся для мониторов с высокой герцовкой. Но стадо верующих амишей всё-равно берут эти...
Глава AMD: «Майнинг – это не тот сегмент, который мы обслуживаем»
-Sinigr-
09:33
Кстати да - пожалуй самая недооцененная игра серии. Да у нее были ну очень серьезные заимствования в сюжете и повествовании из первой халф-лайф, опупительные на то время системные требования, и наверн...
DOOM Eternal получила большой патч 6.66 с новым режимом, картой и другими бонусами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем