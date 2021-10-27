Казалось бы, действующее руководство TSMC активно сотрудничает с властями тех стран, которые выразили готовность развивать у себя на территории контрактное производство полупроводниковых компонентов. Реализуется проект в Аризоне, недавно достигнуто соглашение с властями Японии, рассматривается возможность строительства предприятия на территории Европы. Как поясняет Nikkei Asian Review, с настроениями основателя компании Морриса Чана (Morris Chang), который отошёл от дел в 2018 году, эти инициативы не имеют ничего общего.
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На одном из мероприятий в Тайбэе он на этой неделе выступил с критикой подхода США в реализации программы поддержки национальной полупроводниковой отрасли. По словам основателя TSMC, на построение самодостаточной промышленности американцам не хватит не только тех $52 млрд субсидий, которые обсуждаются местными законодателями, но и более крупных сумм в размере сотен миллиардов долларов США. Себестоимость выпущенных на территории страны компонентов будет настолько высока, что перечеркнёт экономическую целесообразность подобных процессов, как считает Моррис Чан.
Лоббирующих подобные инициативы представителей отрасли основатель TSMC считает проводниками собственных узких интересов – например, главу Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который рассчитывает на получение субсидий со стороны не только властей США, но и представителей Европы.