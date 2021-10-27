Дорого и бессмысленно.

Казалось бы, действующее руководство TSMC активно сотрудничает с властями тех стран, которые выразили готовность развивать у себя на территории контрактное производство полупроводниковых компонентов. Реализуется проект в Аризоне, недавно достигнуто соглашение с властями Японии, рассматривается возможность строительства предприятия на территории Европы. Как поясняет Nikkei Asian Review, с настроениями основателя компании Морриса Чана (Morris Chang), который отошёл от дел в 2018 году, эти инициативы не имеют ничего общего.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

На одном из мероприятий в Тайбэе он на этой неделе выступил с критикой подхода США в реализации программы поддержки национальной полупроводниковой отрасли. По словам основателя TSMC, на построение самодостаточной промышленности американцам не хватит не только тех $52 млрд субсидий, которые обсуждаются местными законодателями, но и более крупных сумм в размере сотен миллиардов долларов США. Себестоимость выпущенных на территории страны компонентов будет настолько высока, что перечеркнёт экономическую целесообразность подобных процессов, как считает Моррис Чан.

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Лоббирующих подобные инициативы представителей отрасли основатель TSMC считает проводниками собственных узких интересов – например, главу Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который рассчитывает на получение субсидий со стороны не только властей США, но и представителей Европы.